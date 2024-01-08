Ермек Алпысов стал первым заместителем акима Карагандинской области

Первым заместителем акима Карагандинской области стал Ермек Алпысов, занимавший до этого назначения должность заместителя главы региона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

На госслужбе Ермек Амантаевич с 2001 года. Был ведущим, главным специалистом, инспектором, начальником отдела Алматинского областного управления охраны окружающей среды.

Работал заместителем акима Аксуского района Алматинской области, заместителем акима Талдыкоргана, акимом Талдыкоргана, заместителем заведующего отделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

С 2019 по 2021 годы был заместителем министра национальной экономики РК.

До настоящего назначения занимал должность заместителя акима Карагандинской области. На этом посту он был с середины февраля 2021 года.

Ермек Алпысов родился в Северо-Казахстанской области в 1971 году. У него два высших образования по специальности "преподаватель географии и биологии" и "экономист".

В декабре 2022 года главой Карагандинской области стал Ермаганбет Булекпаев, который ранее работал акимом Караганды.