Назначен начальник ДЧС Карагандинской области

В Карагандинской области назначен новый начальник ДЧС. Этот пост занял Маргулан Аманбаев, ранее работавший в Комитете противопожарной службы МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, исполняющий обязанности руководителя аппарата МЧС РК Ергали Бахаев представил личному составу нового начальника ДЧС Карагандинской области.

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям на эту должность назначен Маргулан Топашевич Аманбаев, ранее занимавший пост заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК.

Маргулан Аманбаев родился 20 января 1973 года в Карагандинской области. В органах гражданской защиты он работает с 2000 года, проходил службу на различных должностях.

Ранее в Павлодарской области начальника ДЧС, генерал-майора Жасулана Джумашева проводили на заслуженный отдых после 20 лет службы в органах гражданской защиты. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили полковника гражданской защиты Рустамбека Амрина.

А должность начальника ДЧС Восточно-Казахстанской области занял полковник Рашид Блялов. Ранее он работал на посту заместителя начальника ДЧС Западно-Казахстанской области, а всего в органах гражданской защиты Рашид Блялов трудится более 30 лет.