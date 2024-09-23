Бывший аким Темиртау получил новую должность

Бывший аким Темиртау Ораз Таурбеков назначен на новую должность. Он стал заместителем акима Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, о кадровых изменениях сообщил глава региона Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.

"Кусаин Ерлан Бейсембаевич освобожден от занимаемой должности в связи с назначением на другую работу. По согласованию с Администрацией президента РК Таурбеков Ораз Кайсаевич назначен заместителем акима области", - сказал Ермаганбет Булекпаев.

Ораз Таурбеков в должности заместителя акима будет курировать вопросы здравоохранения, занятости и безопасности труда.

Ораз Таурбеков работал в налоговой службе, пройдя путь от должности налогового инспектора до руководителя областных управлений в нескольких регионах. Также имеет опыт работы на руководящих должностях в сфере коммерции.

Семь лет работал членом Ревизионной комиссии Карагандинской области.

Также он возглавлял Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области, после реорганизации - ГУ "Управление экономики Карагандинской области".

Был акимом Балхаша. С сентября 2022 года до настоящего назначения занимал пост акима Темиртау.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Темиртау назначен Галым Ашимов. Ранее он уже был главой этого города, а до настоящего назначения работал в АО "Имсталькон".

Отмечалось, что Ораз Таурбеков был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Пост акима Темиртау он занимал с сентября 2022 года.