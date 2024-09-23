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Бывший аким Темиртау получил новую должность

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Ораз Таурбеков
Ораз Таурбеков. Фото: gov.kz

Бывший аким Темиртау Ораз Таурбеков назначен на новую должность. Он стал заместителем акима Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, о кадровых изменениях сообщил глава региона Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.

"Кусаин Ерлан Бейсембаевич освобожден от занимаемой должности в связи с назначением на другую работу. По согласованию с Администрацией президента РК Таурбеков Ораз Кайсаевич назначен заместителем акима области", - сказал Ермаганбет Булекпаев.

Ораз Таурбеков в должности заместителя акима будет курировать вопросы здравоохранения, занятости и безопасности труда.

Ораз Таурбеков работал в налоговой службе, пройдя путь от должности налогового инспектора до руководителя областных управлений в нескольких регионах. Также имеет опыт работы на руководящих должностях в сфере коммерции.

Семь лет работал членом Ревизионной комиссии Карагандинской области.

Также он возглавлял Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской области, после реорганизации - ГУ "Управление экономики Карагандинской области".

Был акимом Балхаша. С сентября 2022 года до настоящего назначения занимал пост акима Темиртау.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Темиртау назначен Галым Ашимов. Ранее он уже был главой этого города, а до настоящего назначения работал в АО "Имсталькон".

Отмечалось, что Ораз Таурбеков был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Пост акима Темиртау он занимал с сентября 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2164641-byvshiy-akim-temirtau-poluchil-novuyu-dolzhnost/

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