У управления образования Алматы сменился руководитель
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Руководителем управления образования города Алматы назначен Сайран Сайфеденов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Распоряжением акима города Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя управления образования назначен Сайран Сайфеденов.
Сайран Сайфеденов родился в 1974 году. Окончил Казахский государственный педагогический университет им. Абая, Алматинский университет непрерывного образования, Казахский университет путей и сообщения.
Трудовую деятельность начал в 1997 году. Работал в аппарате акима Алмалинского района, а также в аппарате акима города, занимал должности заместителя акима Ауэзовского района, акима Наурызбайского района.
В разные годы работал заместителем руководителя управления социального благосостояния, акимом Ауэзовского района города Алматы.
С мая 2023 года до нынешнего назначения работал руководителем управления государственных активов города Алматы.
Напомним, также в начале июля в Алматы был назначен руководитель управления предпринимательства и инвестиций. Им стал Алишер Сатыбалдиев.
В районных и городском акиматах Алматы также произошли перемены: акимом Жетысуского района была назначена Ляззат Жылкыбаева - ранее она была главой управления образования мегаполиса. Кроме того, бывшего акима Алатауского района Азамата Калдыбекова назначили заместителем акима Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2139279-u-upravleniya-obrazovaniya-almaty-smenilsya-rukovoditel/