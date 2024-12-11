Срыв отопительного сезона: назначен новый аким Сарани

По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Сарани назначен Дарын Бұлқайыр, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, нового градоначальника на внеочередной сессии гормаслихата представил глава регикона Ермаганбет Булекпаев. Депутаты одобрили кандидатуру.

Акиму Сарани обозначили приоритетные задачи развития города.

"Уверен, что Дарын Бейбітұлы на посту акима города продолжит и завершит уже начатые до него проекты и возьмется за новые, что положительно скажется на качестве жизни местных жителей и в целом на дальнейшем социально-экономическом развитии города", - сказал Ермаганбет Булекпаев.

Дарын Бұлқайыр на госслужбе с 2012 года. Работал главным специалистом государственно-правового отдела в аппарате акима Караганды.

С 2013 по 2015 годы был главным специалистом, заместителем руководителя отдела жилищных отношений Караганды.

Затем работал в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области - главным специалистом-юристом, главным специалистом отдела исполнения бюджета, руководителем отдела госзакупок и правовой работы.

С 2017 по 2021 годы занимал должность заместителя акима Октябрьского района Караганды.

С 2021 по июль 2023 года руководил Управлением земельных отношений Карагандинской области.

С июля 2023 года и до настоящего назначения возглавлял Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.

Напомним, в начале октября аким Сарани Еркин Баулыков прокомментировал начало отопительного сезона. По его словам, все локальные котельные были зажжены. Также на тот момент он сообщил о запуске центрального теплоисточника и объяснил, что идет прогрев системы.

Позже Еркин Баулыков рассказал о ситуации с центральным тепловым источником. Выяснилось, что из-за перебоев было принято решение вернуться к старому варианту обогрева города - на локальные котельные.

Аким Сарани принес извинения жителям за доставленные неудобства и пообещал скорое восстановление теплоснабжения.

С ситуацией разбирались в правительстве. В конце октября Еркина Баулыкова сняли с должности акима Сарани за допущение срыва начала отопительного сезона.