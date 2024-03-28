Назначен новый начальник ДП Карагандинской области

Негмет Исмагулов назначен начальником ДП Карагандинской области, а Санжар Адилов возглавил Карагандинскую академию МВД имени Бейсенова, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Нового начальника ДП Карагандинской области личному составу представил заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков.

Негмет Исмагулов службу в органах внутренних дел проходит с июня 1995 года. Занимал различные руководящие должности. Последняя занимая должность - заместитель начальника ДП Костанайской области. Указом президента РК награжден медалью "Ерең еңбегі үшін".

Также Айдар Сайтбеков представил нового начальника Карагандинской академии МВД имени Бейсенова.

Санжар Адилов службу в органах внутренних дел начал в 1999 году. Занимал руководящие должности в системе ОВД. В 2019 году был назначен начальником следственного департамента МВД, с мая 2023 года занимал пост начальника ДП Карагандинской области.