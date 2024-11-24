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Серик Сапиев вернулся на госслужбу. Он возглавит управление спорта Карагандинской области

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Серик Сапиев
Серик Сапиев. Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

Кандидатуру олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева согласовали на пост руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Минспорта.

В Астане под председательством Министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова прошло заседание комиссии по назначению руководителей региональных управлений спорта. На заседании были рассмотрены кандидатуры на руководящие должности в управлениях физической культуры и спорта Карагандинской и Павлодарской областей.

Комиссия согласовала кандидатуру чемпиона Олимпийских игр в Лондоне по боксу Серика Сапиева на пост руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области, а также кандидатуру заместителя председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Азамата Имашева на должность руководителя управления физической культуры и спорта Павлодарской области.

В ходе заседания комиссии были заданы вопросы о профессиональном опыте кандидатов, их планах по развитию спорта в регионе, а также об их знаниях в области спортивной науки и менеджмента.

"Глава государства на встрече с призерами XXXIII летних Олимпийских игр обратил внимание на проблему того, что регионы самостоятельно решают, какие виды спорта развивать. В этой связи президент поручил правительству восстановить управленческую вертикаль в спорте на всех уровнях. Теперь кандидаты на руководящие посты в областных управлениях спорта утверждаются комиссией, созданной при Министерстве туризма и спорта РК", - отметил Ербол Мырзабосынов.

Отметим, что кандидатуры предлагаются местными исполнительными органами, и назначению подлежат только те, кто получил положительное заключение Комиссии, действующей при министерстве туризма и спорта.

Согласно официальному сайту Olympic.kz, Сапиев родился в городе Абай Карагандинской области 16 ноября 1983 года.

Он является заслуженным мастером спорта Республики Казахстан по боксу. Также Сапиев - Олимпийский чемпион XXX летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и обладатель Кубка Вэла Баркера того же года.

После завершения спортивной карьеры занялся политикой. С февраля 2017 года и до начала 2019 года занимал должность депутата мажилиса парламента РК VI созыва, члена комитета по социально-культурному развитию. В конце января того же года возглавил комитет по делам спорта и физической культуры, в 2021 году покинул этот пост.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191664-serik-sapiev-vernulsya-na-gossluzhbu-on-vozglavit-upravlenie-sporta-karagandinskoy-oblasti/

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