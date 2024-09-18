Галым Ашимов вернулся на пост акима Темиртау

По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Темиртау назначен Галым Ашимов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, глава региона Ермаганбет Булекпаев представил нового градоначальника.

"Уважаемые земляки, спасибо за доверие! Передо мной поставлены большие задачи. Будем вместе с вами их решать", - сказал новый аким Темиртау.

Галым Ашимов родился в 1968 году. Трудовую деятельность начал в 1989 году. Работал на различных должностях на Жайремском горно-обогатительном комбинате.

На госслужбе с 2000 года. Был акимом поселка Жайрем Карагандинской области. Затем работал заместителем директора по общим вопросам, начальником коммерческого отдела, директором по логистике в ТОО "Оркен", начальником отдела логистики, помощником президента АО "Жайремский ГОК" по логистике.

С 2010 по 2013 годы занимал пост акима Каражала, был руководителем аппарата акима Карагандинской области, возглавлял Управление предпринимательства и промышленности Карагандинской области, а также Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.

С 2013 по 2015 годы - заместитель акима Карагандинской области.

С 2015 по 2020 годы - аким Темиртау, руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.

До настоящего назначения работал в АО "Имсталькон".

Ораз Таурбеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Он поблагодарил всех, кто с ним работал.

"Я хочу всех искренне поблагодарить за доверие и поддержку, которую всегда ощущал. За эти два года мы вместе с вами, принимая согласованные, системные решения, проделали большую и слаженную работу", - отметил Ораз Таурбеков.

"Много было сдвигов по коммунальным вопросам. Большая работа проделана. Благодарю вас", - обратился Ермаганбет Булекпаев к бывшему главе города.

Напомним, Ораз Таурбеков стал акимом Темиртау в сентябре 2022 года. До этого он был акимом города Балхаша.

По информации официального сайта, государственное учреждение "Аппарат акима города Темиртау" осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами президента и правительства, иными нормативными правовыми актами, а также соответствующим положением.