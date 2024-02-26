Назначен первый заместитель акима Карагандинской области

По согласованию с Администрацией президента РК Азамат Айтбаевич Тайжанов назначен первым заместителем акима Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Азамат Тайжанов окончил Казахский гуманитарно-юридический университет (бакалавр международного права), Токийский университет в Японии (магистр экономики), Евразийский национальный университет имени Гумилева (доктор PhD).

С 2007 года на государственной службе. Занимал разные должности в министерствах экономики и бюджетного планирования, охраны окружающей среды, индустрии и новых технологий.

Работал заместителем акима Степногорска, акимом Егиндыкольского и Аршалынского районов Акмолинской области. Был управляющим директором, заместителем председателя правления – членом правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства".

С 2021 по 2023 годы – советник заместителя премьер-министра – министра финансов Республики Казахстан.

С мая 2023 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Акмолинской области.

Напомним, в декабре 2022 года акимом Карагандинской области стал Ермаганбет Булекпаев, который до этого был акимом Караганды.

По информации официального сайта акимата региона, Карагандинская область – область в центральной части Казахстана.

Дата образования – 10 марта 1932 года. Административный центр – город Караганда.

Аппарат акима Карагандинской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима региона.