Родные задержанных по делу об убийстве Шерзата Болата сделали заявление (видео)

Родные задержанных по делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата в Талгаре сделали заявление. Видео распространяется в социальных сетях, передает NUR.KZ.

"Мы просим прощения у народа. Наши дети виноваты. Но Нурканат (дядя) и Каржаубай (отец) тоже должны быть привлечены. Просим справедливо судить обе стороны.

Ружье вытащил из машины Нурканат (дядя) и выстрелил в сторону парней. Шерзат ни за что сломал челюсть одному. Сами вынесли нож и ружье, поэтому парни поднялись.

Еще раз просим прощения за наших детей. Мы не правы. Но если бы их не спровоцировали, все бы тихо разошлись по домам.

Они не шакалы, чтобы столпиться, они не пошли туда специально убивать Шерзата, они и не ОПГ. Они сами по себе сидели в кафе, когда поступил звонок от Дархана, с которого все и началось. Поэтому сейчас Каржаубай (отец) и молчит, он его знакомый", - отметили родные подозреваемых.

Они попросили привлечь к ответственности и молодого человека, который звонил. Потому что, по их словам, всех собрал он.

"Но некоторые наши дети даже не знают его. Просто пошли ради общего знакомого. Они не шли убивать кого-то. Народ ввели в заблуждение.

С самого начала Каржаубай наврал про пожар, про Хутор. А теперь говорит, что не знает никакого Хасана. Если он мужчина, пусть ответит за то, что вышел с ножом. А Нурканат и до этого стрелял в Иссыке. Дело закрыли.

Сейчас садят ни в чем неповинных молодых ребят за недонесение, пусть тогда и Каржаубая посадят вместе с Нурканатом. И пусть привлекут женщину, которая собрала с земли использованные гильзы. Пусть будет открытый и справедливый суд", - заявили родственники задержанных.

Их обращение прокомментировали в ДП Алматинской области.

"По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств дела, в том числе с учетом доводов, изложенных в видеообращении. Ход расследования по уголовному делу находится на особом контроле", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат. В результате скончался 16-летний подросток Шерзат.

Как стало известно, инцидент случился после того, как в торговую точку зашел парень за банкой пива. Там он, по словам родственников погибшего, начал ругаться с главой семейства. За него вступился сын и брат продавца, они попросили клиента уйти. Но вместо этого тот позвонил своим друзьям. Далее к магазину подъехали три машины и началась потасовка, которая привела к трагедии.

Позже в полиции показали видео с места событий. По уголовному делу задержали больше 10 человек.