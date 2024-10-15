Убийство Шерзата Болата в Талгаре: полиция показала видео с места трагедии
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Полиция показала кадры с камер видеонаблюдения в магазине и возле него в Талгаре, где произошло убийство Шерзата Болата, передает NUR.KZ.
Действия, запечатленные на видео, которые показали сегодня журналистам, происходили в ночь на 4 октября в магазине "Камажай" в городе Талгар, который арендовал отец погибшего.
Как видно из записи, подозреваемый А. зашел в магазин, где находился отец жертвы. Он купил две бутылки пива и четыре пачки сигарет, показал чек об оплате через приложение известного банка. Отец проверил свой телефон и отметил, что средства не поступили, но через минуту подтвердил транзакцию.
Затем подозреваемый А. взял еще одну бутылку пива, оплатил 1000 тенге наличными и получил около 500 тенге сдачи. Между мужчинами произошел обмен жестами, что свидетельствовало об отсутствии конфликтов и вполне дружеских отношениях.
Позже подозреваемый А. отошел к автомобилю, однако снова вернулся в магазин и попросил поставить свой телефон на зарядку. Спустя 4 минуты он вернулся, чтобы забрать телефон и ушел обратно к машине.
"Вот здесь произошел конфликт между Шерзатом и покупателем, но у нас в данный момент [отсутствует на видео]. Вот здесь удар получает", - заявил спикер.
Отец погибшего, услышав шум, выбежал на крыльцо магазина. Камеры зафиксировали подозреваемого с окровавленным лицом, а за ним в кадре появился убитый.
Удерживая подозреваемого за руку, продавец сделал замечание сыну, после чего принес бутылку воды, чтобы подозреваемый смыл кровь.
Отец погибшего вернулся в магазин. Позже появился подозреваемый Т. и начал спорить с отцом погибшего, показывая что-то на телефоне.
"Они выясняют обстоятельства перечисления денег. Перечисление денег было - все показывает", - отметил спикер.
Далее показаны кадры с уличной камеры видеонаблюдения. Там можно увидеть дядю Шерзата и подозреваемого А.
Отец погибшего выбежал из магазина с предметом, похожим на нож в руке, направляясь с ножом к подозреваемым А. и Ш., но его сын остановил его и вернул обратно в магазин.
"Мы назначили экспертизу, чтобы по видеозаписи установить, что у него было в руке", - уточнил спикер.
Далее на видео отображено общение четырех мужчин, среди которых подозреваемые, возле автомобиля.
"Здесь предмет обсуждения - это деньги, которые поступили", - пояснил спикер. Он заметил, что на данный момент деньги были перечислены, что подтверждается изъятыми документами о транзакциях.
Позже на записи можно заметить двух девушек.
На записи отчетливо видно, как одна из девушек, находившихся в компании, разнимала мужчин, уводя одного из них в сторону.
Кроме того из видеозаписи следует, что активных действий со стороны девушек не было, как заявили правоохранители.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174477-ubiystvo-sherzata-bolata-v-talgare-policiya-pokazala-video-s-mesta-tragedii/
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