Экс-начальник полиции Бауржан Аленов получил должность в МВД

Распоряжением главы государства Аленов Бауржан Толегенович назначен первым заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, кандидатура Аленова Бауржана на пост первого заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан утверждена сегодня, 7 октября, президентом Казахстана.

Согласно информации на официальном сайте Департамента полиции Алматинской области, полковник полиции Аленов Бауржан Толегенович родился 8 ноября 1976 года в Кокшетауской области (ныне - территория Акмолинской и Северо-Казахстанской областей). Образование - юриспруденция, магистр юридических наук.

В 2004 году окончил Юридический институт "Фемида", в 2012 году получил степень магистра в Карагандинском юридическом институте.

Службу в органах внутренних дел начал с мая 1997 года. С 1 января 2021 года до 1 августа 2022-го занимал пост начальника Департамента оперативной службы МВД. В августе 2022 года возглавил полицию Алматинской области.