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Замену снятому с должности Аслану Касымбаеву нашли в акимате Талгарского района

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Нуржан Абдалимов
Нуржан Абдалимов. Фото: instagram.com/talgar_akimat

В Алматинской области назначен руководитель аппарата акима Талгарского района. Им стал Нуржан Абдалимов, передает NUR.KZ со ссылкой на районный акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, на должность руководителя аппарата акима Талгарского района назначен Абдалимов Нуржан Диханбекович.

Он родился 10 июня 1988 года. Имеет высшее образование. Окончил Казахский университет путей сообщения по специальности "таможенное дело", а также получил степень магистра права в академии "Кайнар".

Трудовая деятельность:

  • 2011 год — старший оператор в ГКП "Центр информационных систем Алматы";
  • 2011-2015 гг. — специалист по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Алатауского района Алматы;
  • 2015 год — начальник отдела по правовым вопросам;
  • 2015-2018 гг. — руководитель отдела предпринимательства и промышленности;
  • 2018-2019 гг. — главный специалист по правовым вопросам;
  • 2019-2021 гг. — начальник отдела в ТОО "АлматыЭлектроТранс";
  • с апреля 2023 года — начальник госправового отдела аппарата акима Талгарского района.

Напомним, в Талгаре после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата, которое произошло в ночь на 4 октября, своих постов лишились ряд чиновников. В частности, руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев был освобожден от занимаемой должности.

Также сняли заместителя прокурора Алматинской области Саяна Бакирова, прокурора Талгарского района Ескендіра Бекманова, акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка, первого заместителя начальника ДП Алматинской области Серика Шалхарова, начальника управления полиции Талгарского района Нуржана Кунтунова и других.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2188031-zamenu-snyatomu-s-dolzhnosti-aslanu-kasymbaevu-nashli-v-akimate-talgarskogo-rayona/

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