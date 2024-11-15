Замену снятому с должности Аслану Касымбаеву нашли в акимате Талгарского района

В Алматинской области назначен руководитель аппарата акима Талгарского района. Им стал Нуржан Абдалимов, передает NUR.KZ со ссылкой на районный акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, на должность руководителя аппарата акима Талгарского района назначен Абдалимов Нуржан Диханбекович.

Он родился 10 июня 1988 года. Имеет высшее образование. Окончил Казахский университет путей сообщения по специальности "таможенное дело", а также получил степень магистра права в академии "Кайнар".

Трудовая деятельность:

2011 год — старший оператор в ГКП "Центр информационных систем Алматы";

2011-2015 гг. — специалист по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Алатауского района Алматы;

2015 год — начальник отдела по правовым вопросам;

2015-2018 гг. — руководитель отдела предпринимательства и промышленности;

2018-2019 гг. — главный специалист по правовым вопросам;

2019-2021 гг. — начальник отдела в ТОО "АлматыЭлектроТранс";

с апреля 2023 года — начальник госправового отдела аппарата акима Талгарского района.

Напомним, в Талгаре после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата, которое произошло в ночь на 4 октября, своих постов лишились ряд чиновников. В частности, руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев был освобожден от занимаемой должности.

Также сняли заместителя прокурора Алматинской области Саяна Бакирова, прокурора Талгарского района Ескендіра Бекманова, акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка, первого заместителя начальника ДП Алматинской области Серика Шалхарова, начальника управления полиции Талгарского района Нуржана Кунтунова и других.