Замену снятому с должности Аслану Касымбаеву нашли в акимате Талгарского района
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В Алматинской области назначен руководитель аппарата акима Талгарского района. Им стал Нуржан Абдалимов, передает NUR.KZ со ссылкой на районный акимат.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, на должность руководителя аппарата акима Талгарского района назначен Абдалимов Нуржан Диханбекович.
Он родился 10 июня 1988 года. Имеет высшее образование. Окончил Казахский университет путей сообщения по специальности "таможенное дело", а также получил степень магистра права в академии "Кайнар".
Трудовая деятельность:
- 2011 год — старший оператор в ГКП "Центр информационных систем Алматы";
- 2011-2015 гг. — специалист по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Алатауского района Алматы;
- 2015 год — начальник отдела по правовым вопросам;
- 2015-2018 гг. — руководитель отдела предпринимательства и промышленности;
- 2018-2019 гг. — главный специалист по правовым вопросам;
- 2019-2021 гг. — начальник отдела в ТОО "АлматыЭлектроТранс";
- с апреля 2023 года — начальник госправового отдела аппарата акима Талгарского района.
Напомним, в Талгаре после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата, которое произошло в ночь на 4 октября, своих постов лишились ряд чиновников. В частности, руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев был освобожден от занимаемой должности.
Также сняли заместителя прокурора Алматинской области Саяна Бакирова, прокурора Талгарского района Ескендіра Бекманова, акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка, первого заместителя начальника ДП Алматинской области Серика Шалхарова, начальника управления полиции Талгарского района Нуржана Кунтунова и других.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2188031-zamenu-snyatomu-s-dolzhnosti-aslanu-kasymbaevu-nashli-v-akimate-talgarskogo-rayona/