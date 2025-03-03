Насколько точными оказались прогнозы экспертов по курсу доллара в Казахстане

Различные эксперты и аналитики выдвигали свои прогнозы о динамике курса доллара к тенге: от оптимистичных до неутешительных. Но в реальности ситуация оказалась похуже. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Большинство экспертов и аналитиков в 2023 году прогнозировали курс доллара к тенге на 2024 год в диапазоне 440-480 тенге, однако реальный курс оказался выше и достиг 521 тенге за доллар к концу года.

На 2025 год аналитики Ассоциации финансистов Казахстана дают пессимистичный прогноз, ожидая рост курса доллара до 545-550 тенге, в то время как опрошенные Нацбанком финансовые эксперты прогнозируют средний курс на уровне 514 тенге.

Несмотря на временное снижение курса доллара в начале 2025 года до 503 тенге, большинство экспертов сохраняют негативные ожидания относительно динамики курса тенге в ближайшие годы.

Стоимость доллара США и других иностранных валют к тенге определяется путем торгов на валютной бирже. При этом на ход торгов могут влиять различные факторы. Поэтому точно предсказать будущий курс довольно сложно.

Так, в бюджете РК на 2023 год был заложен курс на уровне 460 тенге за доллар. А на 2025-2027 годы – 470 тенге. Свои прогнозы на прошедший и текущий год озвучивали и различные специалисты.

Прогнозы экспертов на 2024 год и реальность

В конце 2023 года свое видение о развитии курса доллара к тенге высказал Тимур Турлов.

Так, согласно его прогнозу, национальная валюта должна была колебаться в диапазоне около 440-480 тенге за один доллар США. Этому способствовали оптимистичные факторы в экономике на начало 2024 года.

А аналитики Первого кредитного бюро вовсе предположили, что доллар может снизиться до 400 тенге за единицу до конца года.

Монеты. Иллюстративное фото: somboon kaeoboonsong/Getty Images

Менее оптимистичный прогноз озвучил независимый аналитик Андрей Чеботарев: он ожидал ослабления курса в течение года, но с сохранением его в рамках бюджетных значений (460-470 тенге).

Позже июльский опрос Нацбанка показал, что профессиональные участники финансового рынка страны ожидают уровня 460 тенге за доллар. При этом на 2025 год они прогнозировали курс на отметке 474,8 тенге.

А уже в августе финансовые эксперты в рамках очередного опроса предположили, что медианный курс доллара в ближайшие несколько лет не достигнет и 500 тенге. Также в сентябре глава Нацбанка отметил, что они не видят таких факторов, чтобы курс пробил эту отметку.

При этом наиболее пессимистичный прогноз озвучил казахстанский экономист Сабит Рысбаев – он предположил, что доллар подорожает до 1 000 тенге. Он опирался на прошлый опыт, а также политические и экономические события в мире.

Однако в итоге доллар США в 2024 году оказался как бы в середине этих "предсказаний".

Курс доллара по отношению к тенге в 2024 году. Источник: TradingView.com

Так, в январе 2024 года курс был равен около 449,96 тенге за доллар и держался районе этой отметки, укрепляясь до 440 тенге в мае. Но затем летом последовало резкое ослабление до 478 тенге за доллар.

И после небольших колебаний в октябре он снова вырос и достиг 522 тенге в начале декабря, закончив год на уровне 521 тенге за доллар.

Прогнозы на 2025 год

В конце 2024 года в АФК дали неутешительный прогноз по курсу тенге – тенденции к укреплению тенге не прогнозируется на горизонте 12 месяцев, а рост доллара против нацвалюты может составить 6% от значений декабря и дойти до 545,2 тенге за доллар.

При этом в январе они ухудшили свой прогноз – в АФК считают, что доллар превысит 550 тенге.

Как показывает динамика курса доллара в 2025 году, курс американской валюты снизился с 528 до 503 тенге (с 1 января по 28 февраля). Это может дать повод для оптимизма.

Однако, как показывают данные февральского опроса финансовых экспертов Нацбанком, они прогнозируют средний курс доллара в 2025 году на уровне 514 тенге. А в течение следующих двух лет вовсе ожидают роста до 550 тенге.

Таким образом, в 2024 году курс национальной валюты оказался выше, чем прогнозировало большинство экспертов и аналитиков. При этом самые пессимистичные прогнозы также не сбылись.

А в текущем году настроения экспертов остаются негативными.

Ранее сообщалось, что запрет на завышение курса доллара обменниками вступил в силу в Казахстане.

А аналитики заявили, что курсу тенге "намеренно" не дают укрепиться в феврале.

Также мы рассказывали, как казахстанцам покупать доллары по выгодным ценам.