Какой курс доллара ожидают эксперты в Казахстане

Казахстанские эксперты ожидают, что в 2024 году средний курс доллара составит 460 тенге, в 2025 – 474,8 тенге, а в 2026 году – 490 тенге. С этими и другими прогнозами ознакомились журналисты NUR.KZ.

В июне тенге за месяц ослаб сразу на 5,5%. Эксперты считают, что на это могло повлиять снижение объемов продаж валюты из Национального фонда. При этом ослабление национальной валюты Казахстана продолжается до сих пор – текущий курс доллара вырос до 475,39 тенге.

На этом фоне заметно изменились ожидания профессиональных участников финансового рынка страны. Согласно опросу, который провел Национальный банк РК, аналитики пересмотрели свои прогнозы по курсу в сторону ослабления на всем горизонте, то есть вплоть до 2026 года.

Так, если ранее предполагалось, что в текущем году средневзвешенный курс доллара составит 453 тенге, то теперь показатель вырос до 460 тенге. В 2025 ожидалось, что курс вырастет до 470,1 тенге, а теперь прогноз на следующий год составляет 474,8 тенге.

Впрочем, сильного падения не предвидится. Доллар, как ожидают эксперты, в ближайшие год не подорожает 500 тенге – средневзвешенный курс на 2026 год ожидается в районе 490 тенге (ранее предполагалось 475,4 тенге).

При этом на фоне постепенного снижения инфляции заметно улучшились ожидания по ней. Если ранее аналитики предполагали, что в 2024 году средний показатель роста цен составит 8,5%, то теперь они снизили прогноз до 8%. А вот инфляционные ожидания на 2025 и 2026 годы остались неизменными: 6,8% и 6% соответственно.

Между тем, несмотря на тот факт, что Нацбанк уже несколько раз снижал базовую ставку, эксперты прогнозируют ее рост в будущем. Так, средние ожидания на этот год повышены с 14% до 14,4%, на 2025 год – с 10,9% до 11%, а на 2026 год – с 9,2% до 10%.

Прогнозы экспертов. Данные: Национальный банк РК

Впрочем, нет никаких гарантий, что эти прогнозы сбудутся. Дело в том, что они отражают мнение участников рынка, то есть являются субъективными. Поэтому эту информацию нельзя использовать в качестве рекомендаций для инвестиционной деятельности.

Напомним, ранее эксперты подробно рассказали о том, может ли в будущем тенге вернуть потерянные позиции.