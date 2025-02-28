На сколько курс доллара снизился к концу недели в Казахстане

К концу рабочей недели на KASE средняя биржевая стоимость доллара США снизилась на несколько тенге, снова опустившись ниже 500. Какие курсы установили обменные пункты Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам последних перед выходными валютных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 499,22 тенге, за сутки уменьшившись почти на 2 тенге.

По сравнению с понедельником и прошлой пятницей, когда он составлял 502,89 и 502,47 тенге соответственно, средняя биржевая стоимость американской валюты снизилась более чем на 3 тенге.

Обменные пункты, работающие в мегаполисах Казахстана, по данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, между тем предлагают следующие курсы покупки и продажи доллара:

Астана: покупка – от 497 до 498 тенге, продажа – от 503 до 504 тенге;

покупка – от 497 до 498 тенге, продажа – от 503 до 504 тенге; Алматы: покупка – от 495 до 499,5 тенге, продажа – от 500 до 502,3 тенге;

покупка – от 495 до 499,5 тенге, продажа – от 500 до 502,3 тенге; Шымкент: покупка – от 497 до 499,5 тенге, продажа – от 500 до 502,5 тенге.

Напомним, что казахстанским обменникам с сегодняшнего дня нельзя устанавливать разницу между курсами покупки и продажи доллара США более 7 тенге. Данная мера направлена на защиту граждан и предотвращение спекулятивных операций в условиях волатильности на мировых финансовых рынках.

Также отметим, что в январе спрос на доллары США сильно снизился в Казахстане. Этому мог послужить высокий курс, который наблюдался в первый месяц года. То есть население страны в этот период чаще обменивало подорожавшую американскую валюту на тенге.