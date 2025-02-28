Запрет на завышение курса доллара обменниками вступил в силу в Казахстане

В Казахстане начали действовать предельные спреды для курсов покупки и продажи валюты обменными пунктами страны. Об их нарушении можно будет сообщать в филиалы Нацбанка. Подробности читайте на NUR.KZ.

Как известно, обменные пункты в Казахстане могут самостоятельно устанавливать курсы валют. При этом они действуют так, чтобы получить выгоду, то есть покупают у населения валюту дешевле, чем она стоит, а продают – дороже.

Ранее в Казахстане приняли решение ограничить обменные пункты в определении "ценников", установив предельный спред между курсами покупки и продажи валюты. С сегодняшнего дня эта норма официально начала действовать.

Как сообщили в Национальном банке РК, теперь допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи для доллара составляют 7 тенге, а для евро – 10 тенге. То есть это максимальная разница, которой должны придерживать обменники при установлении курсов покупки и продажи валюты населению.

Как отмечают в Нацбанке, данная мера направлена на защиту граждан и предотвращение спекулятивных операций в обменных пунктах в условиях волатильности на мировых финансовых рынках.

Если обменники или банки не будут соблюдать предельный спред, то есть начнут продавать валюту намного дороже, чем покупать ее, то граждане могут сообщить об этом нарушении в территориальные филиалы Национального банка.

Отметим, что такие пределы отклонения курсов валют в Казахстане устанавливались и ранее, но позже были отменены. Поэтому можно сказать, что норму просто "вернули".

Напомним, что Нацбанк ввел и некоторые другие поправки в банковскую сферу, которые должны помочь оперативно реагировать на все изменения в секторе и не допускать спекулятивного спроса на иностранную валюту.

Также ранее финансовые аналитики спрогнозировали, что в ближайшие два года средний курс доллара может подняться до 550 тенге.