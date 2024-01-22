Почему доллар не может стоить 400 тенге, рассказал аналитик

Курс доллара США в Казахстане зависит от разных факторов. Теоретически он может сильно снизиться и стать дешевле, но это грозит рисками для экономики. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара США на начало 22 января 2024 года составляет 449,96 тенге. При этом он существенно снизился за последние три месяца – в октябре 2023 года доллар стоил почти 480 тенге.

Ранее экономисты озвучили прогноз, согласно которому валюта Казахстана может вовсе укрепиться до отметки в 400 тенге за доллар США. Среди причин для подобного варианта событий указывались ожидания по снижению мировой инфляции и ставки Федеральной резервной системы США (ФРС).

Однако, как отмечает аналитик и автор Telegram-канала Finance.kz Андрей Чеботарев, есть и другие факторы, которые могут не позволить добиться такого низкого курса валюты.

Может ли тенге укрепиться

Как отмечает аналитик, если бы все действительно работало согласно рыночным механизмам, то тенге мог бы укрепиться до 400 тенге за один доллар США при текущих условиях:

небывалый дефицит бюджета и огромные трансферты из Нацфонда – в 2024 году ожидается изъятие 3,6 трлн тенге ;

; дорогая нефть – если мировые цены не упадут и останутся высокими (текущая стоимость равна около 78,6 доллара США за баррель).

Так, подобной отметки ранее удавалось достичь в феврале 2023 года – тогда курс практически снизился до 415-420 тенге за доллар США. Но, как указывает Андрей Чеботарев, не стоит забывать о том, что чрезмерное укрепление тенге негативно сказывается на активах Нацфонда.

Кубики с буквами. Иллюстративное фото: Freepik

Риски крепкого тенге для Казахстана

Как отмечает аналитик, каждый день Нацбанк меняет доллары из Нацфонда на тенге через валютную биржу. Это необходимо для исполнения госбюджета – то есть, чтобы выплатить зарплаты учителям, врачам, обеспечить выплату пособий и так далее.

"И чем крепче будет курс тенге, тем больше долларов нужно брать из Нацфода и тем меньше будут доходы госбюджета – потому что они рассчитаны по курсу 470 тенге за один доллар США.

Таким образом, при крепком тенге доходы госбюджета будут падать, а расходы – нет. Они не зависят от курса валюты", – сообщает аналитик.

Другими словами, из-за этого слишком крепкий курс национальной валюты может оказаться невыгодным для Казахстана.

Что ждет тенге в 2024 году

Ранее прогноз о курсе доллара и развитии экономики страны на 2024 год был озвучен Тимуром Турловым: он отмечал, что этот год может стать крепким для нацвалюты, которая будет варьироваться в диапазоне от 440 до 480 тенге за доллар США.

Как сообщает Андрей Чеботарев, сценарий для тенге может оказаться чуть менее оптимистичным.

"Я считаю, что, к сожалению, укрепления казахстанской валюты до уровня 400 тенге за доллар США не будет. Более того, мы скорее всего увидим в течение текущего года небольшое ослабление до 460-470 тенге за доллар США – то есть до бюджетного курса", – считает аналитик.

Ранее эксперты сообщали о том, какие факторы влияют на курс доллара в Казахстане.

Также мы рассказывали, выгоден ли Казахстану дешевый рубль.