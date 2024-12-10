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"Тенденции к укреплению не прогнозируется": эксперты дали неутешительный прогноз по курсу тенге

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Долларовая банкнота и тенговые монеты
Доллар и тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ожидания экспертов в отношении курса нацвалюты ухудшились на фоне ослабления тенге в ноябре: через месяц курс прогнозируется на отметке 524,1 тенге за доллар, передает NUR.KZ со ссылкой на АФК.

Как сообщается на сайте Ассоциации финансистов Казахстана, ожидания экспертов финрынка в отношении курса нацвалюты существенно ухудшились на фоне заметного ослабления тенге в ноябре (+5%): через месяц курс по паре USD-KZT прогнозируется на отметке 524,1 тенге за доллар.

Более того, тенденции к укреплению тенге не прогнозируется и на горизонте 12 месяцев: рост доллара против нацвалюты может составить 6% от текущего значения, до 545,2 тенге за доллар.

При этом в публикации отмечается, что опрос проводился в начале декабря, в период сильного ослабления курса нацвалюты, что могло отразиться на суждениях экспертов.

Также отмечается, что помимо внутренних факторов и волатильности российского рубля, давление на тенге в ближайший год может оказывать заметное снижение нефтяных котировок: через год цена на нефть ожидается на уровне 71,7 доллар за баррель (77,4 месяцем ранее) из-за слабого спроса на сырье со стороны Китая и Европы при увеличении добычи нефти в США.

Вместе с тем, в 2025 году возможно сокращение объемов добычи нефти в РК в рамках недавно принятых обязательств перед ОПЕК+ (добровольное сокращение и компенсационный план).

Повышение базовой ставки сразу на 100 б. п., до 15,25%, на ноябрьском заседании стало одной из мер по стабилизации обменного курса и сдерживанию роста цен, отмечают эксперты.

Но на фоне ожидаемого вклада импортируемой инфляции в рост цен в стране, пересмотра цен на нефть и курса нацвалюты наблюдается рост инфляционных ожиданий: через год инфляция может составить 9,5% против 8,4% месяцем ранее.

Это может потребовать более длительного удержания жестких монетарных условий в стране: через год базовая ставка прогнозируется на уровне 14,25% (13,0% месяцем ранее).

Потенциальное сокращение добычи нефти, более низкие цены на нее и замедление деловой активности вследствие высоких процентных ставок могут оказать негативное влияние на темпы роста ВВП РК в следующий год: 4,4% против прогнозов НБРК в 4,5-5,5% и МНЭ в 5,6%.

Напомним, ранее в Минфине подтвердили, что рост доллара может быть полезен для бюджета Казахстана.

Также глава Нацбанка высказался о том, почему нельзя придерживаться политики фиксированного курса тенге к доллару. По его словам, тогда появится риск девальвации.

Помимо этого Тимур Сулейменов заявил о геополитической нестабильности и о ее влиянии на Казахстан.

Еще недавно Сулейменов рассказал, как казахстанцы могут заработать на фоне повышения базовой ставки в Казахстане. Глава Нацбанка призвал вкладываться в тенге.

Также он заявлял, что риска обвала тенге нет.

Кроме того, ранее Сулейменова спросили, каким мог бы оказаться курс доллара к тенге, если бы НБ не провел валютные интервенции.

А министр нацэкономики ответил, что будет с бюджетом Казахстана на фоне падения тенге.

Добавим, по официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 10 декабря 2024 года, курс тенге к доллару составляет 510.08 (-4.57).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2198561-tendencii-k-ukrepleniyu-ne-prognoziruetsya-eksperty-dali-neuteshitelnyy-prognoz-po-kursu-tenge/

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