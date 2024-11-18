Доллар может вырасти до 1 000 тенге, считает казахстанский экономист

По мнению казахстанского экономиста Сабита Рысбаева тенге может подвергнуться девальвации. Он считает, что вполне реален рост курса доллара до 1 000 тенге. О возможных причинах читайте на NUR.KZ.

После выходных курс американской валюты в Казахстане снова "скаканул", и по состоянию на 16 ноября обменные пункты страны просят 500 тенге за один доллар США. Между тем некоторые эксперты ожидают дальнейшего ослабления.

Так, например, отечественный экономист Сабит Рысбаев на своей странице в поделился опасениями по поводу будущего национальной валюты. Он считает, что казахстанцев ожидает очередная серьезная девальвация тенге, а в своих прогнозах опирается на прошлый опыт и текущие политические и экономические события в мире.

Первый "звоночек" можно наблюдать сейчас в России. В прошлом месяце российский центробанк повысил ключевую ставку (аналог базовой ставки в Казахстане) до 21%. Это максимальный показатель за всю историю. Это говорит о том, что правительство страны предпринимает серьезные меры по сдерживанию доллара.

При этом некоторые эксперты ожидают, что уже в ближайшее время ключевая ставка может вырасти до 23%. Данная ситуация, как считает казахстанский экономист, может привести к серьезным событиям и в Казахстане.

"В 1998 году в России произошла девальвация, и рубль обесценился в 4 раза. В 1999 году в Казахстане прошли президентские выборы, после которых тенге подешевел в два раза.

В 2014 году рубль в России обесценился вдвое за одну ночь. В 2015 году в Казахстане прошли выборы, и тенге вновь подешевел. Наш тенге сильно зависит от рубля. Если рубль снова обесценится в 2-3 раза, доллар в Казахстане может превысить отметку в 1 000 тенге", – делится своими предположениями Сабит Рысбаев.

Напомним, ранее и другие финансовые эксперты предположили, что в ближайшем будущем курс доллара заметно вырастет в Казахстане.