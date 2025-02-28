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Что будет с курсом доллара в Казахстане, рассказали эксперты

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Две монеты тенге лежат на долларе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Эксперты прогнозируют средний курс доллара в 2025 году на уровне 514 тенге. В течение следующих двух лет американская валюта может вырасти до 550 тенге. С прогнозами ознакомились журналисты NUR.KZ.

Текущий официальный курс доллара в Казахстане варьируется в районе 500 тенге. Можно считать, что сейчас национальная валюта является "крепкой" относительно того, какой она была в январе, когда курс доллара превысил 530 тенге.

Между тем, как отмечает Национальный банк РК, финансовые эксперты настроены более критично – они ожидают, что в 2025 году средний курс доллара составит 514 тенге, то есть примерно на 2,49% выше текущего показателя. При этом, естественно, могут происходить кратковременные взлеты и падения.

Примечательно, что в дальнейшем прогнозируется постепенное ослабление национальной валюты. В 2026 году эксперты ожидают средний курс доллара на уровне 535 тенге, а в 2027 году – 550 тенге.

В феврале ухудшились прогнозы экспертов и по поводу инфляции. Так, они ожидают, что темпы роста цен в 2025 году в среднем составят 8,7% – это лишь на 0,2 процентного пункта меньше инфляции, которая установилась по итогам января. К слову, ранее ожидалось, что средний показатель в текущем году может составить 7,5%.

Эксперты также ожидают, что в 2025 году средняя базовая ставка, которую устанавливает Национальный банк РК, может остаться на уровне фактической 15,3%. То есть активные участники рынка, если и допускают ее снижение, то в течение года возможно и повышение.

Прогнозы экспертов по поводу инфляции, курса тенге, базовой ставки в Казахстане
Прогнозы экспертов. Источник: Национальный банк РК

Интересно, что на фоне ухудшения прогнозов по инфляции, а также снижения цен на нефть в ближайшие годы сначала до 75 долларов, а потом до 72 долларов против текущих 80,7 доллара, эксперты сходятся во мнении, что экономика Казахстана будет расти более быстрыми темпами, чем раньше – рост внутреннего валового продукта (ВВП) прогнозируется на уровне 4,9%. В 2024 году показатель между тем составил 4,8%.

Однако важно понимать, что все эти прогнозы не обязательно должны сбыться, ведь это субъективное мнение финансовых экспертов. К тому же, как отмечают в Нацбанке, результаты опросов отражают неопределенность аналитиков касательно перспектив экономики страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2224343-chto-budet-s-dollarom-v-kazahstane-rasskazali-eksperty/