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Какими могут стать курс тенге и инфляция в Казахстане, рассказали эксперты

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Столбики монет на фоне графиков
Монеты. Иллюстративное фото: somboon kaeoboonsong/Getty Images

Финансовые эксперты предположили, что медианный курс доллара в ближайшие несколько лет не достигнет и 500 тенге. Зато инфляция будет постепенно снижаться. Подробности читайте на NUR.KZ.

Национальный банк РК регулярно проводит макроэкономические опросы среди активных участников финансового рынка и экспертов. Таким образом получается понять, чего они ждут от экономики Казахстана в будущем.

Между тем, согласно последним данным, опрошенные эксперты, несмотря на ускорение инфляции в июле, не изменили свои прогнозы на 2024 год – по их мнению, она может в среднем составить 8%. На 2025 год оценка немного ухудшилась – с 6,8% до 6,9%, а на 2026 год осталась неизменной – 6%.

Небольшая переоценка коснулась курса доллара. Так, если в прошлом прогнозе эксперты предполагали медианный курс на 2024 год в районе 460 тенге, то теперь их прогноз ухудшился до 461,2 тенге за доллар. На 2025 год прогнозируется рост до 479 тенге, а в 2026 году – до 492 тенге за доллар.

На этом фоне эксперты пересмотрели свои прогнозы по базовой ставке. Ее ожидаемое медианное значение на текущий год незначительно выросло – с 14,4% до 14,5%. При этом респонденты заметно повысили ожидания на 2025 год – с 11% до 11,9%.

Прогнозы экспертов
Прогнозы экспертов. Инфографика: Национальный банк РК

Но это не значит, что Нацбанк в следующем году обязательно будет повышать базовую ставку. Эксперты, скорее всего, таким образом предположили, что в будущем отечественный центробанк будет снижать ставку медленнее, чем ранее ожидалось.

В целом же важно помнить, что результаты макроэкономического опроса нельзя использовать в качестве рекомендации к инвестиционной деятельности. Они также не являются точкой зрения Нацбанка. Их главная задача – понять казахстанцам, чего можно ожидать от экономической ситуации в будущем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2151567-kakimi-mogut-stat-kurs-tenge-i-inflyaciya-v-kazahstane-rasskazali-eksperty/

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