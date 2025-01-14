Доллар превысит 550 тенге, считают казахстанские эксперты

Эксперты считают, что доллар продолжит расти, и через год его курс превысит 550 тенге. Также они ожидают ускорения инфляции до 9,4% в течение 12 месяцев в Казахстане. Подробности читайте на NUR.KZ.

Под конец 2024 года в Казахстане произошло два серьезных события: инфляция ускорилась с 8,4% до 8,6%, и резко вырос курс доллара, превысив 500 тенге. Это заметно повлияло на мнение активных участников финансового рынка по поводу будущего казахстанской экономики.

Между тем, как сообщает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), эксперты заметно ухудшили прогнозы по поводу стоимости тенге.

Так, через месяц они ожидают, что курс доллара к казахстанской валюте установится на отметке 527,3 тенге. Ранее этот показатель составлял 524,1 тенге. Через год и вовсе ожидается "обвал" – до 552,2 тенге.

Среди причин ослабления тенге эксперты называют ужесточение санкционного режима против России, ослабление рубля, переток активов из развивающихся стран в более безопасные финансовые инструменты, ожидание более низких цен на нефть (в районе 73,6 тенге за баррель), а также увеличение импорта и крупных выплат по внешнему долгу Казахстана.

Впрочем, баланс на валютном рынке может улучшиться в феврале, когда значимую поддержку рынку оказывают крупные налоговые платежи за прошедший год.

При этом ослабление тенге может повлиять на цены в стране. Так, средняя оценка ожидаемой через 12 месяцев инфляции составила 9,4%, что заметно выше текущего показателя.

Что касается базовой ставки, то эксперты ожидают, что 17 января Нацбанк оставит ее без изменений на уровне 15,25%. Впрочем, через год она может опуститься до 14%.

Соответственно, реальная ставка опустится до 4,6% против текущего значения 6,65%, снижая привлекательность тенговых инструментов.

Прогнозы экспертов. Источник: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, важно понимать, что прогнозы не обязательно должны сбыться, ведь это субъективное мнение финансовых экспертов. Это значит, что информацию о курсе тенге и других показателях экономики страны нельзя воспринимать как руководство к инвестиционной деятельности. Она призвана лишь помочь казахстанцам понять происходящие в экономике процессы.