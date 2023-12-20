Курс тенге, инфляция и кредиты: прогнозами и ожиданиями на 2024 год поделился Тимур Турлов

2024 год может оказаться благоприятным для казахстанцев и курса тенге. Как отмечает глава Freedom Holding Corp., на это указывают некоторые экономические перспективы. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

12 декабря 2023 года состоялся пресс-завтрак для представителей СМИ с Тимуром Турловым, главой Freedom Holding Corp.

Среди затронутых тем, помимо итогов деятельности компании, также были озвучены прогнозы и ожидания на предстоящий год по различным сферам экономики.

Снизятся ли базовая ставка и инфляция

На конец 2023 года базовая ставка в Казахстане составляет 15,75%, а уровень инфляции достигает 10,3%. Это означает, что кредиты остаются достаточно дорогими, а вознаграждение по депозитам сохраняется на привлекательных уровнях.

Однако это несет некоторое негативное влияние на экономику.

"В Казахстане сейчас очень высокая базовая ставка – она на 5-6% выше инфляции. Но есть причины предполагать, что она все-таки будет существенно ниже, чем была последние полтора года.

И это должно дать мощный толчок для развития бизнеса, потому что темпы корпоративного кредитования все это время оставались рекордно низкими. Мы пока все еще сильно ниже уровней 2013 года по корпоративному кредитованию.

При этом бизнес получает кредиты для своего развития в банках в среднем по рынку под 40%, а спрос все равно остается высоким. То есть предпринимателям нужны деньги и они даже готовы кредитоваться под текущие условия", – отмечает Тимур Турлов.

Тимур Турлов. Фото: Freedom Holding Corp.

Согласно его прогнозам, к концу 2024 года базовая ставка может составить 10-11%, что будет логичным при отсутствии новых экономических шоков.

Этому могут способствовать текущее снижение долларовых цен на продовольственные товары и благоприятные внешние экономические условия. При этом казахстанский миллиардер указывает на то, что текущая высокая базовая ставка приводит к чрезмерным расходам правительства на обслуживание госдолга.

"То есть мы сами очень сильно завышаем стоимость заимствования для всех субъектов экономики, включая даже само правительство.

Как банкиры мы очень хорошо понимаем, что у нас бы не изменилась стабильность фондирования, если бы мы платили вкладчикам по депозитам не 15-17%, а 10-12%.

Ничего существенного в сберегательном поведении наших граждан не изменилось бы, а депозиты все равно оставались бы очень привлекательной альтернативой в сравнении с другими инструментами, которые у нас сейчас доступны", – отмечает глава Freedom Holding Corp.

Ипотека может стать доступнее

Отдельно был затронут вопрос передачи функций жилищных сбережений и в другие банки второго уровня (БВУ), помимо "Отбасы банка".

По мнению Тимура Турлова, это бы способствовало не только развитию конкуренции в данной сфере, но также позволило бы сделать рыночную ипотеку более доступной для казахстанцев.

"Сейчас у нас практически нет ипотеки вообще – темпы ипотечного кредитования фактически коллапсировали в уходящем году. Так, лимит по "7-20-25" был очень маленьким, и сейчас все банки борются за свою часть этой суммы в 100 млрд тенге на весь рынок.

Это, к сожалению, слишком маленький объем для Казахстана и местного рынка ипотечного кредитования. Это могли бы быть триллионы тенге.

Например, в 2022 году только наш банк выдал ипотеки на 250 млрд тенге, и было бы даже больше, если бы позволяли лимиты по программе. То есть глубина рынка довольно большая", – отмечает Тимур Турлов.

Пресс-завтрак с представителями СМИ. Фото: Freedom Holding Corp.

При этом указывается, что снижение базовой ставки до 11% к концу 2024 года позволило бы сделать льготную ипотеку ориентированной именно для отдельных социально незащищенных слоев населения.

А правительство смогло бы сократить расходы на эти программы. Так, на данный момент для субсидирования процентной ставки по льготной ипотеке в 17% государство должно покрыть 10% от этого значения за счет своих средств.

Но при снижении базовой ставки субсидий составили бы всего 2-3% от вознаграждения по льготной ипотеке, что является не такими масштабными расходами, как это происходит в текущих условиях.

"Выяснится, что и денег нужно для этого намного меньше, и получится выдать гораздо больше жилья: при тех же самых 10-11% даже обычной рыночной ипотеки будет достаточно, чтобы насытить рынок жилой недвижимости доступным предложением, и не нужна будет масштабная господдержка", – считает глава Freedom Holding Corp.

Что будет с курсом тенге

Казахстанский миллиардер Тимур Турлов также поделился своим мнением о курсе тенге в будущем году.

Согласно его мнению, национальная валюта будет колебаться примерно в том же диапазоне стоимости, в котором она была в 2023 году: это около 440-480 тенге за один доллар США. Этому могут способствовать особенности использования Нацфонда.

"Предложение валют на рынке высокое, так как у нас активно идут продажи валюты из Национального фонда для поддержания социальных проектов, поэтому баланс валюты становится скорее избыточным.

"Нефть сейчас совсем не дешевая. А бюджет, если абстрагироваться от манипуляций с Нацфондом и его стабилизирующей и сберегательной функциями, в целом у нас даже сейчас является вполне сбалансированным.

То есть без учета этих схем с Нацфондом мы тратим примерно столько же, сколько зарабатываем. И каких-либо существенных угроз для финансовой стабильности страны я сейчас не вижу.

Это может быть еще один год для крепкого тенге", – отмечает Тимур Турлов.

Другими словами, по мнению казахстанского миллиардера в 2024 году сокращение инфляции в Казахстане и мире может повлиять на снижение базовой ставки до 10-11% и поддержку курса тенге.

А это в свою очередь позволит повысить корпоративное кредитование и стимулировать экономический рост. При этом даже ипотечное кредитование может стать более доступным для казахстанцев.