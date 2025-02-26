Курсу тенге "намеренно" не дают укрепиться, заявили аналитики

На фоне укрепления рубля к доллару США ожидалась, что доллар также должен подешеветь к тенге. Однако нацвалюта Казахстана остается относительно ослабленной. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Аналитики Telegram-канала Tengenomika заявляют, что курсу тенге "намеренно" не дают укрепиться по отношению к доллару США, несмотря на укрепление российского рубля.

По мнению экспертов, сдерживание укрепления тенге может привести к подорожанию импорта в Казахстане, особенно из России.

Аналитики отмечают, что текущая ситуация с кросс-курсом тенге к рублю может негативно повлиять на конкурентоспособность казахстанских производителей по сравнению с российскими.

В феврале 2025 года курс доллара в Казахстане снизился с 515,9 до 492,9 тенге на 15 число. Однако затем последовало некоторое ослабление – доллар снова превысил 500 тенге.

При этом валюты РФ и Казахстане имеют схожую динамику к доллару, но тенге не спешит укрепляться.

Как сообщают аналитики Telegram-канала Tengenomika, доллар мог бы стоить дешевле в Казахстане, однако нацвалюту "намеренно" сдерживают.

Что мешает тенге укрепиться

"Поведение валютной пары тенге и доллара США, который торгуется с середины февраля на уровне около 500 (тенге – прим. ред.), выглядит достаточно "странным" на фоне рекордного укрепления российского рубля", – отмечается в источнике.

Как сообщают аналитики, резкое ослабление тенге к доллару США относительно недавно было прямо вызвано резким обвалом российского рубля к доллару. А с изменением геополитической ситуации и ожиданиями переговоров между США и Россией рубль укрепился на более чем 24%, став самой успешной валютой года.

Однако в этот раз аналогичного движения тенге вслед за рублем не последовало.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

"Тем не менее, это обстоятельство, которое ранее играло важную роль для участников валютной секции KASE, теперь же, по всей видимости, намеренно игнорируется для недопущения укрепления тенге.

Как итог, кросс-курс или паритет, который является продуктом поведения двух валют (рубля и тенге – прим. ред.) к доллару США, в моменте вырос до отметки в 5,7-5,8 тенге, чего не наблюдалось с мая 2023 года", – сообщают в Tengenomika.

Аналитики отмечают, что схожее резкое изменение паритета наблюдалось ранее:

в середине 2022 года – рубль резко подорожал на фоне обвала импорта из-за санкций, а тенге не последовал за ним;

в конце 2014 и в 2015 годах – рубль резко обвалился по отношению к доллару США, а тенге оставался стабильным, что привело к росту потока казахстанских покупателей авто в России.

А в текущих условиях, если такая тенденция по кросс-курсу сохранится, то Казахстан может столкнуться с подорожанием импорта.

"Это связано и с тем, что Казахстану крайне сложно заменить российский импорт, особенно товаров промежуточного потребления и инвестиционных товаров.

В реальности, не лучше ситуация с продовольственным импортом, где отечественные производители проигрывают конкуренцию из-за эффекта масштаба и уровня субсидирования и поддержки в РФ собственных компаний", – сообщают аналитики.

Ранее аналитики рассказали, как уменьшение объемов покупки валюты и золота Минфином РФ может стать хорошей новостью для тенге.

Также казахстанские эксперты считают, что в 2025 году средний курс доллара составит 489,5 тенге, а инфляция – в районе 7%.