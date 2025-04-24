О размере пенсионных выплат казахстанцев рассказали в ЕНПФ

Общая сумма накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) достигла 22,75 трлн тенге. А средняя пенсионная выплата по возрасту составила 35 638 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

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Накопления казахстанцев активно увеличиваются. Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, по состоянию на 1 апреля общая сумма средств, которые хранятся на счетах вкладчиков, достигла 22,75 трлн тенге – за год сумма увеличилась 3,86 трлн тенге, то есть на 20,5%.

Из чего состоят накопления

На текущий момент в ЕНПФ зарегистрировано 17,44 млн пенсионных счетов, из которых 12,54 млн счетов являются индивидуальными:

по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – 11,17 млн счетов на 21,76 трлн тенге;

по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) – 729,35 тыс. счетов на 653,83 млрд тенге;

по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) – 446,65 тыс. счетов на 8,19 млрд тенге.

Также в ЕНПФ зарегистрировано 4,91 млн условных пенсионных счетов, где хранится 329,12 млрд тенге, которые поступили в рамках нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР).

Отметим, что накопления казахстанцев растут не только за счет взносов, но и благодаря инвестиционному доходу, который получают частные управляющие компании и Нацбанк. Об их результатах за первые три месяца мы рассказывали здесь.

Какие выплаты осуществляет ЕНПФ

Помимо накопления средств, ЕНПФ также осуществляет положенные казахстанцам пенсионные выплаты. Так, за 3 месяца они достигли 371,44 млрд тенге:

Также ЕНПФ платит пенсию по возрасту. С начала года казахстанцы получили уже 56,40 млрд тенге. Средний размер выплаты по состоянию на 1 апреля 2025 года составил 35 638 тенге – это немногим больше минимальной государственной базовой пенсии в стране.

Ранее также стало известно, что максимальная пенсия из ЕНПФ почти достигла 1 млн тенге.

Стоит отметить, что реального "потолка" у пенсии из ЕНПФ нет – все зависит от того, сколько денег успел накопить казахстанец.

Ранее мы также рассказывали о том, сколько средств должно храниться на пенсионном счете, чтобы получать пенсию в размере свыше 300 тыс. тенге.