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В два раза быстрее инфляции растут пенсионные накопления казахстанцев

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Деньги, монеты, смартфон и лупа.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Общая сумма накоплений в ЕНПФ достигла почти 21,6 трлн тенге. Не последнюю роль в их росте сыграли инвестиции, которые приносят доход, в два раза превышающий инфляцию. Подробности читайте на NUR.KZ.

На индивидуальных пенсионных счетах казахстанцев становится все больше денег. Как известно, увеличиваются накопления не только за счет взносов граждан, но и благодаря инвестиционной деятельности, которой занимаются Национальный банк РК и ряд частных компаний.

Так, например, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), под управлением Нацбанка находится 21,3 трлн тенге. Порядка 60,3% суммы хранится в тенге, еще 39,6% – в долларах, а остаток в 0,01% распределен между другими валютами.

С начала года Нацбанк дополнительно заработал для вкладчиков ЕНПФ около 2,39 трлн тенге. Таким образом, доходность за 10 месяцев составила 12,67% при накопленной за это же время инфляции в 6,6%.

Отдельно Национальный банк РК инвестирует средства, которые формируются за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). Все они инвестируются в тенге. Общая сумма накоплений на 1 ноября достигла 194,23 млрд тенге, а доходность выросла до 11%.

Сколько заработали частные компании

Под управлением частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 ноября находилось порядка 61 млрд тенге. При этом каждая из компаний по отдельности также вышла "в плюс", то есть принесла реальный доход своим клиентам:

  • так, АО "Jusan Invest" управляет активами почти на 10 млрд тенге. В тенге хранится 68,93% суммы, в долларах – 29,63%, а в других валютах – 1,44%. С начала года компания заработала для вкладчиков почти 1,1 млрд тенге и достигла доходности в 12,72%;
  • АО "Halyk Global Markets" инвестирует почти 4,5 млрд тенге пенсионных накоплений. В тенге вложено 73,51% суммы, в долларах – 26,49%, а в евро – 0,0007%. С начала года управляющий заработал 479,06 млн тенге и показал доходность 11,62%;
  • АО "BCC Invest" распоряжается активами почти на 5,22 млрд тенге. В тенге хранится 83,04% суммы, а в долларах – 16,96%. С начала года компания заработала почти 548 млн тенге – доходность составила 11,68%;
  • АО "Сентрас Секьюритиз" инвестирует активы более чем на 1,7 млрд тенге. 77,19% суммы хранится в тенге, в долларах США – 21,31%, а в канадских долларах – 1,5%. С начала года компания заработала почти 167 млн тенге и показала доходность 12,82%;
  • АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" управляет пенсионными активами более чем на 39,6 млрд тенге. В национальной валюте хранится 65,1% суммы, а в долларах – 34,9%. С начала года компания заработала почти 3,95 млрд тенге и показала доходность в 12,28%.
Доходность пенсионных активов на 1 ноября 2024 года
Доходность пенсионных активов. Данные: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, можно отметить, что все управляющие пенсионными активами достигли доходности, которая заметно обгоняет не только накопленную с начала года инфляцию в стране, но и рост цен за год. А это значит, что казахстанцы получили реальный инвестиционный доход, который можно проверить в своих пенсионных выписках.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2191083-v-dva-raza-bystree-inflyacii-rastut-pensionnye-nakopleniya-kazahstancev/

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