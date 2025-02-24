Расходы на оформление "ранней пенсии" сильно выросли в Казахстане

В 2024 году казахстанцы потратили на оформление "ранней пенсии" 462,7 млрд тенге. Это на 230% больше, чем было годом ранее. С чем связан такой спрос на страховой продукт, читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Расходы на "раннюю пенсию" (пенсионное аннуитетное страхование) в Казахстане выросли на 230% до 462,7 млрд тенге в 2024 году.

Общий объем страховых премий компаний по страхованию жизни увеличился на 93% до 976,7 млрд тенге.

По мнению КСЖ Freedom Life, рост рынка пенсионных аннуитетов обусловлен демографическими тенденциями, высокой инфляцией, повышением финансовой грамотности и упрощением процедуры оформления.

Как известно, пенсионная система в Казахстане многоуровневая. Она состоит из государственной пенсии, а также из выплат за счет собственных накоплений казахстанцев. При этом на рынке также есть пенсионное аннуитетное страхование, так называемая "ранняя пенсия".

Пенсионный аннуитет по сути является пожизненной страховой выплатой. Ее гражданин может оформить, передав достаточную сумму своих пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в компанию по страхованию жизни (КСЖ).

При этом получать выплаты можно не с 61–63 лет, когда все выходят на заслуженный отдых, а гораздо раньше: женщины – с 53 лет, а мужчины –с 55.

Спрос на страховую пенсию в Казахстане при этом резко вырос. Как отмечает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), общий объем страховых премий КСЖ, то есть платежей от населения за страхование жизни, в 2024 году увеличился почти вдвое – на 93%, до 976,7 млрд тенге.

Непосредственно на пенсионное аннуитетное страхование казахстанцы направили 462,7 млрд тенге – это сразу на 230%, или на 322 млрд тенге больше, чем граждане потратили на эту же услугу годом ранее.

В целом все компании по страхованию жизни в Казахстане за 2024 год заключили более 12,5 млн договоров. При этом непосредственно на пенсионный аннуитет пришлось 47% всех собранных премий.

Премии и выплаты КСЖ в Казахстане. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Как считают в КСЖ Freedom Life, беспрецедентный рост рынка пенсионных аннуитетов в 2024 году обусловлен комплексом взаимосвязанных факторов:

демографические тенденции – рост продолжительности жизни (в среднем до 75,9 лет), а также увеличение численности граждан предпенсионного возраста (от 50 до 60 лет), которые проявляют наибольший интерес к этой услуге из-за более "раннего" выхода на пенсию; высокая инфляция – люди пытаются искать инструменты с высокой доходностью; повышение финансовой грамотности казахстанцев – многие клиенты КСЖ имеют четкое представление о желаемом размере пенсии и заранее планируют стратегию ее достижения; упрощение процедуры оформления аннуитета – гражданам достаточно обратиться в КСЖ и заключить с ними договор об оформлении "ранней пенсии", а все остальное пройдет без их участия.

Напомним, ранее эксперты советовали казахстанцам задуматься о будущей пенсии еще в молодом возрасте и начинать откладывать на безбедную старость в 18–25 лет. Подробнее ознакомиться с их советами можно здесь.