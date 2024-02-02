При получении каких выплат нужно платить налоги в Казахстане

Некоторые выплаты в Казахстане облагаются подоходным налогом. Это касается и прироста стоимости имущества, которое было продано дороже, чем куплено. Об их налогообложении читайте в материале NUR.KZ.

При получении дохода казахстанцы обязаны платить ИПН – индивидуальный подоходный налог. Он затрагивает не только зарплаты наемных работников, но и некоторые выплаты, например, пенсионные.

Как сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, 12 декабря 2023 года были внесены поправки в правила исчисления подоходного налога, куда добавились новые пункты, согласно которым будет действовать ИПН.

Налог при продаже имущества

Подоходный налог от прироста стоимости граждане должны платить, например, при продаже автомобиля, который был завезен в Казахстан из страны, не являющейся членом Евразийского экономического союза. Такое требование действует только в случаях, когда машина была во владении меньше одного года.

Согласно поправкам, теперь при расчете налога вместе со стоимостью приобретения транспортного средства также будут учитываться таможенные и утилизационные платежи, указанные в декларации на товары и уплаченные при ввозе в страну.

Эта норма введена ретроспективно с 1 января 2023 года, то есть с учетом предыдущего года.

Изменения коснулись и парковочных мест. Ранее имущественный налог с прироста стоимости при их продаже возникал независимо от того, сколько лет они находились во владении. Теперь же ИПН нужно платить, только если парковочное место принадлежало владельцу менее года.

Норма введена ретроспективно с 1 января 2022 года. К слову, при продаже жилья действует такая же схема.

Деньги и модель машины. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

Уплата подоходного налога с выплат ЕНПФ

Также ИПН удерживается при получении единовременных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Платить налог нужно в следующих случаях:

при выезде из Казахстана на ПМЖ в другую страну;

при наследовании пенсионных накоплений;

при использовании накоплений на оформление пенсионного аннуитета;

при выплатах пенсионерам за выслугу лет, то есть военным, полицейским и другим сотрудникам некоторых госструктур. Эту норму ввели ретроспективно с 1 января 2023 года.

При этом в некоторых случаях казахстанцы могут рассчитывать на льготы при назначении единовременных выплат из ЕНПФ в виде стандартного вычета в 882 МРП (3 256 344 тенге в 2024 году).

Такие льготы положены:

лицам с инвалидностью всех трех групп;

лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной Войны, а также ветеранам боевых действий на территории других стран;

родителям, попечителям и опекунам ребенка с инвалидностью или лица с инвалидностью с детства;

одному из приемных родителей, который принял в семью ребенка-сироту.

Выплаты детям из Нацфонда

Несовершеннолетние казахстанцы начали получать часть инвестиционного дохода из Нацфонда. На текущий момент выплаты назначили уже почти 7 млн детей.

При этом, согласно поправкам в закон, такие выплаты не облагаются налогами ни при использовании средств на оплату обучения или на улучшение жилищных условий, ни при переводе в ЕНПФ, если деньги не были получены в течение 10 лет после исполнения 18 лет получателем.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Получение профессиональной выплаты работникам

С 1 января 2024 года в Казахстане также ввели новую специальную соцвыплату, которую могут получать работники, занятые на вредных производствах.

В связи с этим в закон внесли поправку, согласно которой часть этой выплаты, которая перечисляется за счет работодателя в размере одного прожиточного минимума (43 407 тенге в 2024 году), также будет освобождаться от индивидуального подоходного налога.

Получение бонусов

Некоторые продавцы за приобретение товаров или услуг назначают своим клиентам бонусы. Согласно поправкам, теперь полученные суммы бонусов официально не облагаются индивидуальным подоходным налогом. Это норма была введена ретроспективно с 1 января 2018 года.

Таким образом, некоторые выплаты, несмотря на то, что официально считаются доходом, в Казахстане не облагаются подоходным налогом.