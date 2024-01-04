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Новая соцвыплата появилась в Казахстане

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Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане ввели новую соцвыплату для работников предприятий с вредными условиями труда. Ее размер будет увеличиваться ежегодно вместе с прожиточным минимумом. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане с 1 января 2024 года была введена в действие новая специальная социальная выплата. Она предназначена для граждан, достигших 55 лет и работающих на вредных условиях труда.

Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в текущем году на нее могут претендовать более 37 тыс. человек.

Ежегодно численность получателей будет увеличиваться. Так, например, в 2030 году их количество может превысить 58 тыс. человек, а к 2035 году в стране будет насчитываться уже более 95 тыс. получателей.

В целом специальная социальная выплата состоит из нескольких компонентов и будет осуществляться из четырех источников:

  • из республиканского бюджета – в размере 2 прожиточных минимумов (1 ПМ равен 43 407 тенге в 2024 году);
  • из компаний по страхованию жизни – в размере 1 ПМ;
  • за счет средств работодателей – в размере 1 ПМ;
  • за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ.

Как отметили в ведомстве, по предварительном данным, в 2024 году средний размер специальной социальной выплаты составит более 208 тыс. тенге, однако итоговая сумма может отличаться в зависимости от работника. Ранее мы подробно рассказывали о том, как можно узнать размер будущей соцвыплаты.

Следует также учитывать тот факт, что прожиточный минимум в Казахстане ежегодно растет, а значит и размер спецсоцвыплаты также будет увеличиваться. Например, к 2030 году средняя сумма может достигнуть примерно 339 тыс. тенге, а к 2035 году – 519 тыс. тенге.

Важно отметить, что получать данную выплату смогут только те граждане, у которых есть профессиональные пенсионные отчисления в ЕНПФ в течение не менее 7 лет. Чтобы ее назначили, работнику нужно будет уволиться с вредного производства: выйти на отдых или перейти на легкую работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2053859-v-kazahstane-poyavilas-novaya-sotsvyplata/

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