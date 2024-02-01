Выплаты из Нацфонда: сколько детей получили деньги в Казахстане

В Казахстане были назначены первые выплаты из Нацфонда. По данным ЕНПФ, деньги получили почти 7 млн детей, не достигших 18 лет на конец 2023 года. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

С начала года в Казахстане начала действовать программа "Нацфонд – детям". В рамках нее все несовершеннолетние казахстанцы будут каждый год получать на свои специальные счета часть инвестиционного дохода, который заработал Национальный фонд РК.

Первые выплаты уже поступили. Каждому ребенку было выплачено по 100,52 доллара. Сумму можно проверить в специально созданном разделе на сайте Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Как сообщают в ЕНПФ, выплаты получили граждане Казахстана, не достигшие совершеннолетия по состоянию на конец 2023 года. Получателем стал 6 919 131 ребенок, при этом 304 815 из них достигнут совершеннолетия уже в 2024 году.

Фонд также опубликовал статистические данные с разделением детей по возрастным группам. В список попали казахстанцы от 2006 года рождения, именно им исполнится в текущем году 18 лет, до 2023 года включительно.

Всего же выплаты получили 3 558 100 мальчиков и 3 361 031 девочка. Самыми многочисленными группами стали дети, рожденные в 2021 (443 268 детей), 2020 (424 556 детей) и 2022 (408 232 ребенка) годах.

Количество участников программы "Нацфонд - детям". Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

Важно учитывать, что полученная в 2024 году выплата в 100,52 доллара не будет такой в последующие годы.

Как объясняют в ЕНПФ, это лишь первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода. Уже назначенные средства будут инвестироваться также, как и пенсионные активы казахстанцев, чтобы принести своим владельцам дополнительный доход.

Снять деньги от Нацфонда можно будет при достижении 18 лет. Использовать их казахстанцы смогут при оплате обучения или на улучшение своих жилищных условий.

Список участников программы ЕНПФ будет формировать ежегодно. Поэтому, если казахстанцы обнаружили, что их ребенок не получил положенную выплату, им следует проверить наличие у него свидетельства о рождении или удостоверения личности, корректность личных данных ребенка, а также их наличие в своем личном кабинете на портале "Электронного правительства".

Если у ребенка:

отсутствуют документ , удостоверяющий личность, и ИИН, то следует обратиться в ЦОН по месту жительства;

, удостоверяющий личность, и ИИН, то следует обратиться в ЦОН по месту жительства; отсутствует, не установлено или некорректно указано гражданство, то следует обратиться в миграционную службу по месту проживания.

После исправления ошибок выплаты из Нацфонда и начисленный на них инвестиционный доход будут полностью переведены на специальный счет ребенка в следующем году с учетом пропущенного периода. То есть даже в таких случаях дети не останутся без денег и все положенные выплаты им назначат.