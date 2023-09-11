Какой налог нужно уплатить после продажи жилья в Казахстане

В некоторых случаях после перепродажи жилой недвижимости ее бывшие владельцы должны уплатить индивидуальный подоходный налог. Кто и сколько должен внести в бюджет страны, рассказал портал "Крыша".

Хозяин жилой недвижимости в Казахстане, владеющий ей менее одного года, должен уплатить налог с прибыли, если решится на перепродажу жилья.

Однако платить придется только в том, случае, если действительно появится доход. То есть, если дом был куплен за 25 млн тенге, а потом был перепродан за 26 млн тенге, то появляется имущественный доход в размере 1 млн тенге. Именно с этой суммы нужно будет уплатить налог.

Как отмечают эксперты, год считается не со дня оформления сделки у нотариуса, а с даты госрегистрации права собственности. Проверить ее можно на сайте Электронного правительства. При этом, если имущество находится во владении больше года, то платить ничего не придется.

Как рассчитывается налог

Размер налога для граждан Казахстана и нерезидентов отличается. Первые платят 10% от прироста стоимости, а вторые – 15%. Стоит отметить, что граждане других стран должны платить независимо от того, сколько лет зарегистрированное в Казахстане имущество находится в их собственности.

Таким образом, сам налог рассчитывается довольно просто. Если квартира ранее была куплена за 25 млн тенге, а спустя несколько месяцев ее продали за 26 млн тенге, то с 1 млн тенге дохода казахстанца высчитывается 10% (100 тыс. тенге), которые он должен будет уплатить в качестве индивидуального подоходного налога. Соответственно, для иностранца эта сумма составит 150 тыс. тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если стоимость недвижимости неизвестна

В некоторых случаях, например, когда квартира была получена в наследство, приватизирована или по договору дарения, может случиться так, что настоящая стоимость будет неизвестна.

В этом случае необходимо будет заказать акт оценки. Желательно сделать это на момент регистрации права собственности. Оценочная стоимость, указанная в акте, и будет считаться стоимостью покупки.

Если оценки на момент регистрации права собственности не было, то у владельца есть время до 31 марта следующего года после продажи, когда он может заказать ретроспективную оценку. Оценщик определит рыночную стоимость на момент приобретения.

Если своевременно не сделать оценку, то в качестве оценочной стоимости налоговые органы рассчитают сумму налога на той же базе, что высчитывается налог на имущество. При этом кадастровая стоимость будет значительно ниже рыночной и владельцу придется заплатить гораздо больше.

Что будет, если не уплатить налог

Стоит отметить, что законом предусмотрена ответственность за неуплату индивидуального подоходного налога от прироста стоимости недвижимости.

За непредставление налоговой отчетности сначала делается предупреждение, а после повторного нарушения уже будет грозить штраф в размере 15 МРП, или 51 750 тенге в 2023 году. При этом за просрочку уплаты начисляется пеня за каждый день начиная с 10 апреля.

Как уточнили эксперты, налог можно уплатить в рассрочку. Для этого нужно обратиться в районное управление госдоходов с соответствующим заявлением. При этом от уплаты налога освобождаются лица с инвалидностью, а также родители ребенка с инвалидностью.