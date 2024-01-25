Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Средний размер пенсионной выплаты из ЕНПФ назвали в Казахстане

Опубликовано:

Деньги, монеты, смартфон и лупа.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцам с пенсионными накоплениями при достижении пенсионного возраста положены выплаты из ЕНПФ. В 2023 году их средний размер составил 32 202 тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Помимо государственной пенсии, казахстанцы могут рассчитывать на выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Чем больше накоплений у человека хранится в фонде, тем больше будет сумма выплат в будущем.

По данным ЕНПФ, по состоянию на 1 января 2024 года на счетах вкладчиков фонда находилось порядка 17,9 трлн тенге. За последний год сумма увеличилась на 21,8%, то есть на 3,2 трлн тенге.

Она сформировалась из следующих источников:

  • обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – 17,3 трлн тенге (рост на 2,1 трлн тенге за год);
  • обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – 568,5 млрд тенге (рост на 95,5 млрд тенге);
  • добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – 5,3 млрд тенге (рост на 2,3 млрд тенге);
  • чистый инвестиционный доход 1,6 трлн тенге.

В целом все эти средства хранятся на 12,3 млн индивидуальных пенсионных счетов (ИПС). Больше всего таких счетов открыто по ОПВ – 11 088 699 единиц. Следом идут счета по ОППВ – 642 462 единицы, и еще 397 231 счет был открыт для ДПВ.

Так как главной задачей ЕНПФ является не только сбор и хранение средств, но и их выплата пенсионерам и другим гражданам, имеющим на это право, следует отметить, что фонд в 2023 году перевел вкладчикам порядка 591,3 млрд тенге. Из них:

  • на единовременные выплаты для улучшения жилищных условий и лечения – 284 млрд тенге;
  • на выплаты по возрасту – 150,6 млрд тенге;
  • переводы в страховые организации – 54 млрд тенге;
  • выплаты по наследству – 52,6 млрд тенге;
  • выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана – 39,8 млрд тенге;
  • выплаты на погребение - 7,5 млрд тенге;
  • выплаты по инвалидности – 2,8 млрд тенге.

По состоянию на 1 января 2024 года сумма средней ежемесячной выплаты пенсионерам составила 32 202 тенге. Это на 7,44% больше того, что было зафиксировано в начале 2023 года (29 973 тенге). Что касается максимальной суммы выплаты, то она составила 742 692 тенге, а не 707 326 тенге, как годом ранее.

Стоит отметить, что с текущего года в Казахстане вводится новый обязательный пенсионный взнос работодателя. Его размер на первый год будет составлять 1,5% от зарплаты работника, но платить его будут работодатели за счет собственных средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2057503-sredniy-razmer-pensionnoy-vyplaty-iz-enpf-nazvali-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.