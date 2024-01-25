Средний размер пенсионной выплаты из ЕНПФ назвали в Казахстане

Казахстанцам с пенсионными накоплениями при достижении пенсионного возраста положены выплаты из ЕНПФ. В 2023 году их средний размер составил 32 202 тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Помимо государственной пенсии, казахстанцы могут рассчитывать на выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Чем больше накоплений у человека хранится в фонде, тем больше будет сумма выплат в будущем.

По данным ЕНПФ, по состоянию на 1 января 2024 года на счетах вкладчиков фонда находилось порядка 17,9 трлн тенге. За последний год сумма увеличилась на 21,8%, то есть на 3,2 трлн тенге.

Она сформировалась из следующих источников:

обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – 17,3 трлн тенге (рост на 2,1 трлн тенге за год);

(рост за год); обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – 568,5 млрд тенге (рост на 95,5 млрд тенге );

(рост ); добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – 5,3 млрд тенге (рост на 2,3 млрд тенге );

(рост ); чистый инвестиционный доход – 1,6 трлн тенге.

В целом все эти средства хранятся на 12,3 млн индивидуальных пенсионных счетов (ИПС). Больше всего таких счетов открыто по ОПВ – 11 088 699 единиц. Следом идут счета по ОППВ – 642 462 единицы, и еще 397 231 счет был открыт для ДПВ.

Так как главной задачей ЕНПФ является не только сбор и хранение средств, но и их выплата пенсионерам и другим гражданам, имеющим на это право, следует отметить, что фонд в 2023 году перевел вкладчикам порядка 591,3 млрд тенге. Из них:

на единовременные выплаты для улучшения жилищных условий и лечения – 284 млрд тенге;

на выплаты по возрасту – 150,6 млрд тенге ;

; переводы в страховые организации – 54 млрд тенге ;

; выплаты по наследству – 52,6 млрд тенге ;

; выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана – 39,8 млрд тенге ;

; выплаты на погребение - 7,5 млрд тенге ;

; выплаты по инвалидности – 2,8 млрд тенге.

По состоянию на 1 января 2024 года сумма средней ежемесячной выплаты пенсионерам составила 32 202 тенге. Это на 7,44% больше того, что было зафиксировано в начале 2023 года (29 973 тенге). Что касается максимальной суммы выплаты, то она составила 742 692 тенге, а не 707 326 тенге, как годом ранее.

Стоит отметить, что с текущего года в Казахстане вводится новый обязательный пенсионный взнос работодателя. Его размер на первый год будет составлять 1,5% от зарплаты работника, но платить его будут работодатели за счет собственных средств.