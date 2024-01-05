Как изменятся зарплаты Казахстанцев в 2024 году

Вместе с МРП могут увеличиться вычеты, которые применяются при расчете зарплат казахстанцев, что должно повлиять на их размеры. Влияние также окажет и рост МЗП. Об изменениях узнали журналисты NUR.KZ.

Прежде чем казахстанцы получают зарплату "на руки", из нее удерживаются взнос на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), обязательный пенсионный взнос (ОПВ) и индивидуальный подоходный налог (ИПН).

При этом, если первые два социальных платежа рассчитываются как определенный процент от всего оклада, то облагаемая ИПН часть уменьшается за счет вычетов.

Как рассчитывается зарплата "на руки"

Если работник не является пенсионером, лицом с инвалидностью и не входит в другие льготные категории населения, то перед расчетом индивидуального подоходного налога из его зарплаты вычитается ОПВ (10%), потом взнос на ОСМС (2%), а также стандартный вычет в размере 14 месячных расчетных показателей (МРП).

Индивидуальный подоходный налог в результате равен 10% от оставшейся после вычетов суммы.

При этом, если оклад работника меньше 25 МРП, то, согласно 353 статье Налогового кодекса, налогооблагаемая часть зарплаты уменьшается еще на 90%.

Как изменятся зарплаты в 2024 году

Таким образом размер удерживаемого из зарплаты ИПН напрямую связан с месячным расчетным показателем, который в 2024 году вырос на 7%, с 3 450 до 3 962 тенге. Рассмотрим, как это повлияет на зарплаты казахстанцев.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пример №1

Для первого примера возьмем оклад 250 000 тенге. Обязательный пенсионный взнос, удержанный с него, будет равен 25 000 тенге, а взнос на ОСМС – 5 000 тенге.

Стандартный вычет в размере 14 МРП в прошлом году был равен 48 300 тенге, поэтому налогооблагаемая часть зарплаты составляла 171 700 тенге, а ИПН – 17 170 тенге соответственно. "На руки" работник с такой зарплатой получал 202 830 тенге.

А в 2024 году стандартный вычет вместе с МРП немного увеличился – до 51 688 тенге. Поэтому при таком же окладе налог будет рассчитываться с немного меньшей суммы – 168 312 тенге. То есть ИПН уменьшится до 16 831 тенге, а чистая зарплата будет чуть больше – 203 169 тенге.

Пример №2

Для второго примера возьмем минимальную зарплату, которая с этого года равна 85 000 тенге. Эта сумма была меньше 25 МРП и в 2023 году (86 250 тенге), и в 2024 (92 300 тенге). Обязательный пенсионный взнос, вычитаемый из такого оклада, равен 8 500 тенге, а на ОСМС – 1 700 тенге.

В 2023 году налогооблагаемая часть зарплаты за минусом взносов и стандартного вычета (48 300 тенге), а также также уменьшенная на 90%, составляла 2 650 тенге, а ИПН – всего 265 тенге. Зарплата "на руки" в" результате была равна 74 535 тенге.

В 2024 году в связи с ростом стандартного вычета (51 688 тенге) облагаемая налогом сумма и ИПН будут еще меньше – 2 311 тенге и 231 тенге. Соответственно, в наступившем году совсем немного увеличится чистая зарплата работника с таким окладом – до 74 569 тенге.

Также напомним, что у обязательных взносов есть предельные размеры. Так, максимальная зарплата, с которой вычитается ОПВ, равна 50 МЗП (4 250 000 тенге в 2024 году), а внос на ОСМС – 10 МЗП (850 тысяч тенге). Таким образом, за счет роста предельных взносов в 2024 году зарплаты "на руки" могут немного уменьшиться у казахстанцев с похожими окладами.