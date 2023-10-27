"Нацфонд – детям": что будет с накоплениями, если вовремя их не использовать

В скором времени казахстанские дети начнут получать часть дохода Нацфонда. При этом, если не использовать их после 18 лет, накопления будут перечислены в ЕНПФ. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Уже через три месяца в рамках программы "Нацфонд – детям" на счета всех несовершеннолетних казахстанцев поступят первые выплаты.

Как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), который определен оператором по учету и выплате целевых накоплений, забрать их получится, только когда ребенку исполнится 18 лет. При этом использовать деньги можно только на улучшение жилищных условий или оплату обучения.

Как отмечают в ЕНПФ, информацию о том, является ли ребенок участником программы, законные представители смогут получить в своем личном кабинете на портале "Электронного правительства". Кроме того, регулярные отчеты по программе будут размещаться на официальном сайте фонда.

За счет чего будут поступать выплаты

Согласно проекту, детям будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Национального фонда РК. При этом показатель усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году.

Эти деньги, как и пенсионные накопления казахстанцев, не будут лежать "мертвым грузом", а продолжат вкладываться в различные финансовые инструменты для получения дополнительного дохода.

Когда ребенку исполнится 18 лет, его накопления будут переведены на открытый в ЕНПФ целевой накопительный счет (ЦНС), где и будут храниться, пока уже совершеннолетний казахстанец не заберет их через уполномоченных операторов, которыми выступят «Казпочта» и банки второго уровня.

При этом деньги, находящиеся на ЦНС, инвестироваться больше не будут – их не станет меньше или больше. Поэтому владельцу лучше забрать их сразу, написав заявление на использование накоплений, а также приложив документы, подтверждающие их целевое использование.

Если не использовать эти средства в течение 10 лет, то они будут переведены на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ в качестве добровольных пенсионных взносов.

Напомним, что аналогичным образом пенсионные накопления казахстанцев пополняются и за счет невостребованных депозитов.