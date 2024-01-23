Удалось ли защитить от инфляции пенсионные накопления казахстанцев

Деньги, лежащие в ЕНПФ, постоянно инвестируются. Благодаря этому в 2023 году удалось получить доход, который оказался выше инфляции в стране. Сколько заработали управляющие, узнали журналисты NUR.KZ.
По итогам 2023 года инфляция в Казахстане установилась на уровне 9,8%. Такой рост цен негативно влияет как на благосостояние казахстанцев, так и на доходность их пенсионных активов, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).
Одним из способов защитить пенсии от инфляции – инвестировать их в различные финансовые инструменты. Этим занимаются Национальный банк РК и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП).
Удалось ли выйти в плюс управляющим
Согласно данным ЕНПФ, по состоянию на 1 января 2024 года в доверительном управлении Нацбанка находилось порядка 17,8 трлн тенге пенсионных денег. Примерно 28,36% средств хранится в долларах, еще 0,05% – в других валютах, а остальные 71,59% – в тенге.
Благодаря инвестиционной политике, которую проводил Нацбанк, пенсионные активы по итогам декабря 2023 года показали доходность в 10,11%, то есть выше инфляции. Это значит, что управляющему удалось принести реальный доход вкладчикам. За год было заработано более 1,6 трлн тенге.
Сколько заработали частные компании
По состоянию на 1 января 2024 года под управлением УИП находилось примерно 26,86 млрд тенге пенсионных накоплений. Всего на текущий момент управляющими являются пять частных компаний.
- Под управлением "Halyk Finance" числилось почти 13,8 млрд тенге. 100% активов компания хранит в тенге. С начала года управляющему удалось заработать 328,02 млн тенге и показать доходность в 17,2%.
- У "Jusan Invest" под управлением находилось почти 6 млрд тенге. В долларах компания хранит 33,92% суммы, а остальные 66,08% – в тенге. С начала 2023 года УИП заработал 606,58 млн тенге и тем самым показал доходность в 13,48%.
- "Halyk Global Markets" по состоянию на 1 января управлял активами на сумму более 3,2 млрд тенге. Порядка 26,89% хранится в долларах, а 73,11% – в тенге. С начала года компания заработала 403,99 млн тенге и достигла доходности в 15,55%.
- Под управлением "Сентрас Секьюритиз" находилось примерно 1,02 млрд тенге. Часть суммы (23,67%) хранится в долларах США, 2,14% – в канадских долларах, а остальные 74,2% – в тенге. С начала 2023 года УИП заработал 105,27 млн тенге. Доходность составила 10,67%.
- "BCC Invest" имел в управлении более 2,9 млрд тенге. В тенге хранилось 71,46% суммы, а в долларах – 28,54 %. С начала 2023 года компания заработала для вкладчиков 230,23 млн тенге и показала доходность 13,05%.
Таким образом, все управляющие пенсионными активами ЕНПФ в 2023 году смогли обогнать инфляцию и принести своим клиентам реальный доход, который не был обесценен.
Напомним, в 2022 году ситуация была обратной, тогда не удалось обогнать рост цен, и доходность пенсионного фонда составила всего 6,55% против инфляции, которая тогда превысила 20%.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2057005-udalos-li-zaschitit-ot-inflyatsii-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsev/