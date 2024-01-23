Удалось ли защитить от инфляции пенсионные накопления казахстанцев

Деньги, лежащие в ЕНПФ, постоянно инвестируются. Благодаря этому в 2023 году удалось получить доход, который оказался выше инфляции в стране. Сколько заработали управляющие, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам 2023 года инфляция в Казахстане установилась на уровне 9,8%. Такой рост цен негативно влияет как на благосостояние казахстанцев, так и на доходность их пенсионных активов, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Одним из способов защитить пенсии от инфляции – инвестировать их в различные финансовые инструменты. Этим занимаются Национальный банк РК и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП).

Удалось ли выйти в плюс управляющим

Согласно данным ЕНПФ, по состоянию на 1 января 2024 года в доверительном управлении Нацбанка находилось порядка 17,8 трлн тенге пенсионных денег. Примерно 28,36% средств хранится в долларах, еще 0,05% – в других валютах, а остальные 71,59% – в тенге.

Благодаря инвестиционной политике, которую проводил Нацбанк, пенсионные активы по итогам декабря 2023 года показали доходность в 10,11%, то есть выше инфляции. Это значит, что управляющему удалось принести реальный доход вкладчикам. За год было заработано более 1,6 трлн тенге.

Сколько заработали частные компании

По состоянию на 1 января 2024 года под управлением УИП находилось примерно 26,86 млрд тенге пенсионных накоплений. Всего на текущий момент управляющими являются пять частных компаний.

Под управлением "Halyk Finance" числилось почти 13,8 млрд тенге . 100% активов компания хранит в тенге. С начала года управляющему удалось заработать 328,02 млн тенге и показать доходность в 17,2%.

числилось почти . активов компания хранит в тенге. С начала года управляющему удалось заработать и показать доходность в У "Jusan Invest" под управлением находилось почти 6 млрд тенге . В долларах компания хранит 33,92% суммы, а остальные 66,08% – в тенге. С начала 2023 года УИП заработал 606,58 млн тенге и тем самым показал доходность в 13,48%.

под управлением находилось . В долларах компания хранит суммы, а остальные – в тенге. С начала 2023 года УИП заработал и тем самым показал доходность в "Halyk Global Markets" по состоянию на 1 января управлял активами на сумму более 3,2 млрд тенге. Порядка 26,89% хранится в долларах, а 73,11% – в тенге. С начала года компания заработала 403,99 млн тенге и достигла доходности в 15,55%.

по состоянию на 1 января управлял активами на сумму Порядка хранится в долларах, а – в тенге. С начала года компания заработала и достигла доходности в Под управлением "Сентрас Секьюритиз" находилось примерно 1,02 млрд тенге. Часть суммы ( 23,67% ) хранится в долларах США, 2,14% – в канадских долларах, а остальные 74,2% – в тенге. С начала 2023 года УИП заработал 105,27 млн тенге. Доходность составила 10,67%.

находилось примерно Часть суммы ( ) хранится в долларах США, – в канадских долларах, а остальные – в тенге. С начала 2023 года УИП заработал млн тенге. Доходность составила "BCC Invest" имел в управлении более 2,9 млрд тенге. В тенге хранилось 71,46% суммы, а в долларах – 28,54 %. С начала 2023 года компания заработала для вкладчиков 230,23 млн тенге и показала доходность 13,05%.

Доходность пенсионных активов в 2023 году. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, все управляющие пенсионными активами ЕНПФ в 2023 году смогли обогнать инфляцию и принести своим клиентам реальный доход, который не был обесценен.

Напомним, в 2022 году ситуация была обратной, тогда не удалось обогнать рост цен, и доходность пенсионного фонда составила всего 6,55% против инфляции, которая тогда превысила 20%.