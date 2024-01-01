Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

МРП, прожиточный минимум, минимальная зарплата и другие показатели увеличились в Казахстане

Опубликовано:

Монеты лежат на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане вступил в силу новый закон, согласно которому увеличились расчетные показатели. В том числе МРП и прожиточный минимум выросли на 7%. Об изменениях узнали журналисты NUR.KZ.

С 1 января в Казахстане был введен в действие закон РК "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". В частности, в 9 статье описаны расчетные показатели, которые теперь мы будем использовать в течение наступившего года.

  • Минимальная заработная плата

С сегодняшнего дня минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане составляет 85 000 тенге. Ее рост по сравнению с показателем прошлого года равен 21,4%.

В первую очередь данное повышение коснется граждан, которые работают на низкооплачиваемых позициях, и работников, зарплаты которых установлены с использованием МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн трудящихся во всех отраслях экономики.

Вместе с тем увеличатся предельные размеры заработной платы, которая является объектом исчисления социальных отчислений, а также взносов в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) и на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).

  • Месячный расчетный показатель

Месячный расчетный показатель (МРП) увеличился на 7%, до 3 692 тенге. Вместе с ним выросли пособия и другие выплаты, которые рассчитываются в МРП. Например, он применяется для определения размеров пособий семьям с детьми.

Расчетные показатели установлены с 1 января 2024 года
Расчетные показатели на 2024 год. Инфографика: NUR.KZ

В МРП также считаются государственные пошлины и другие платежи в бюджет, в том числе транспортный налог, проезд по платной дороге и так далее.

  • Прожиточный минимум для исчисления размеров базовых социальных выплат

Данный показатель также используется для исчисления пособий, в том числе по инвалидности, потере кормильца и так далее. С сегодняшнего дня прожиточный минимум (ПМ) также вырос на 7% и составил 43 407 тенге.

  • Минимальная государственная базовая пенсия

Базовая пенсия также напрямую зависит от прожиточного минимума. В частности, ее минимальный размер с сегодняшнего дня равен 65% от ПМ или 28 215 тенге. Эта сумма тоже была утверждена законом о бюджете.

  • Минимальный размер пенсии

Данный расчетный показатель определяет минимальный размер пенсионной выплаты по возрасту или солидарной пенсии, которую получают пенсионеры, имеющие трудовой стаж до 1998 года. С сегодняшнего дня он вырос на 9% и составил 57 853 тенге.

Отметим, что на данную сумму могут претендовать только граждане с полным стажем до 1998 года, который составляет 20 лет – для женщин и 25 лет – для мужчин. То есть минимальный размер пенсии уменьшается соответственно стажу.

Таким образом, вместе со вступившими в силу новыми расчетными показателями вырастут как доходы, так и расходы казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2051061-mrp-prozhitochnyy-minimum-minimalnaya-zarplata-i-drugie-pokazateli-uvelichilis-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.