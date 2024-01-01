МРП, прожиточный минимум, минимальная зарплата и другие показатели увеличились в Казахстане

В Казахстане вступил в силу новый закон, согласно которому увеличились расчетные показатели. В том числе МРП и прожиточный минимум выросли на 7%. Об изменениях узнали журналисты NUR.KZ.

С 1 января в Казахстане был введен в действие закон РК "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". В частности, в 9 статье описаны расчетные показатели, которые теперь мы будем использовать в течение наступившего года.

Минимальная заработная плата

С сегодняшнего дня минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане составляет 85 000 тенге. Ее рост по сравнению с показателем прошлого года равен 21,4%.

В первую очередь данное повышение коснется граждан, которые работают на низкооплачиваемых позициях, и работников, зарплаты которых установлены с использованием МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн трудящихся во всех отраслях экономики.

Вместе с тем увеличатся предельные размеры заработной платы, которая является объектом исчисления социальных отчислений, а также взносов в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) и на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).

Месячный расчетный показатель

Месячный расчетный показатель (МРП) увеличился на 7%, до 3 692 тенге. Вместе с ним выросли пособия и другие выплаты, которые рассчитываются в МРП. Например, он применяется для определения размеров пособий семьям с детьми.

Расчетные показатели на 2024 год. Инфографика: NUR.KZ

В МРП также считаются государственные пошлины и другие платежи в бюджет, в том числе транспортный налог, проезд по платной дороге и так далее.

Прожиточный минимум для исчисления размеров базовых социальных выплат

Данный показатель также используется для исчисления пособий, в том числе по инвалидности, потере кормильца и так далее. С сегодняшнего дня прожиточный минимум (ПМ) также вырос на 7% и составил 43 407 тенге.

Минимальная государственная базовая пенсия

Базовая пенсия также напрямую зависит от прожиточного минимума. В частности, ее минимальный размер с сегодняшнего дня равен 65% от ПМ или 28 215 тенге. Эта сумма тоже была утверждена законом о бюджете.

Минимальный размер пенсии

Данный расчетный показатель определяет минимальный размер пенсионной выплаты по возрасту или солидарной пенсии, которую получают пенсионеры, имеющие трудовой стаж до 1998 года. С сегодняшнего дня он вырос на 9% и составил 57 853 тенге.

Отметим, что на данную сумму могут претендовать только граждане с полным стажем до 1998 года, который составляет 20 лет – для женщин и 25 лет – для мужчин. То есть минимальный размер пенсии уменьшается соответственно стажу.

Таким образом, вместе со вступившими в силу новыми расчетными показателями вырастут как доходы, так и расходы казахстанцев.