Оформить пенсию раньше времени стало проще в Казахстане

Оформление пенсионного аннуитета, называемого ранней пенсией, упростили в Казахстане. Теперь для этого достаточно обратиться в страховую организацию. О дальнейшем процессе читайте в материале NUR.KZ.

У казахстанцев есть возможность использовать свои пенсионные накопления не только для покупки жилья или оплаты лечения, но и для оформления пенсионного аннуитета, который позволяет оформить пожизненные выплаты из компании по страхованию жизни (КСЖ) на восемь лет раньше достижения традиционного пенсионного возраста.

Как рассказывают в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), с 1 января 2024 года будет введен новый порядок перевода денег в страховые организации по договорам пенсионного аннуитета (ДПА).

Благодаря нововведению казахстанцам будет достаточно обратиться в выбранную компанию по страхованию жизни для заключения ДПА. То есть, как раньше, подавать отдельное заявление в ЕНПФ о переводе пенсионных накоплений в КСЖ больше не нужно.

Как далее будет проходить процесс оформления пенсионного аннуитета:

страховые организации передают данные о заключенных ДПА в Государственное кредитное бюро (ГКБ) через единую страховую базу данных;

ГКБ передает в ЕНПФ сведения о заключенных ДПА, полученные от страховых организаций;

ЕНПФ осуществляет сверку полученных данных и в течение 5 дней с даты получения сведений от ГКБ переводит деньги в страховые организации;

страховая организация, получив пенсионные накопления, уведомляет своего клиента о поступившей сумме и вступлении в силу ДПА.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Таким образом, процесс оформления пенсионного аннуитета стал значительно проще в Казахстане. Однако гражданам следует самостоятельно принять решение, оформлять ДПА или нет.

У него есть как преимущества перед пенсией из ЕНПФ, так и недостатки. Так, например, деньги из страховой организации будут выплачиваться пожизненно, а из пенсионного фонда – пока не закончатся накопления. При этом деньги в ЕНПФ находятся под защитой государства от инфляции, а переведенные "страховщику" – нет.

Напомним, чтобы оформить пенсионный аннуитет, на пенсионных счетах казахстанцев должна находиться определенная сумма, и ее размер зависит от возраста вкладчика. Например, у мужчин в 55 лет на счете должно быть минимум 8 млн тенге, а у женщин в 53 года – 10,5 млн тенге. Поэтому данный страховой продукт может быть недоступным для некоторых граждан.