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30 лет независимости Казахстана

Оформить пенсию раньше времени стало проще в Казахстане

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Часы лежат на купюрах тенге
Деньги и часы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оформление пенсионного аннуитета, называемого ранней пенсией, упростили в Казахстане. Теперь для этого достаточно обратиться в страховую организацию. О дальнейшем процессе читайте в материале NUR.KZ.

У казахстанцев есть возможность использовать свои пенсионные накопления не только для покупки жилья или оплаты лечения, но и для оформления пенсионного аннуитета, который позволяет оформить пожизненные выплаты из компании по страхованию жизни (КСЖ) на восемь лет раньше достижения традиционного пенсионного возраста.

Как рассказывают в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), с 1 января 2024 года будет введен новый порядок перевода денег в страховые организации по договорам пенсионного аннуитета (ДПА).

Благодаря нововведению казахстанцам будет достаточно обратиться в выбранную компанию по страхованию жизни для заключения ДПА. То есть, как раньше, подавать отдельное заявление в ЕНПФ о переводе пенсионных накоплений в КСЖ больше не нужно.

Как далее будет проходить процесс оформления пенсионного аннуитета:

  • страховые организации передают данные о заключенных ДПА в Государственное кредитное бюро (ГКБ) через единую страховую базу данных;
  • ГКБ передает в ЕНПФ сведения о заключенных ДПА, полученные от страховых организаций;
  • ЕНПФ осуществляет сверку полученных данных и в течение 5 дней с даты получения сведений от ГКБ переводит деньги в страховые организации;
  • страховая организация, получив пенсионные накопления, уведомляет своего клиента о поступившей сумме и вступлении в силу ДПА.
Деньги, монеты, смартфон и лупа.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Таким образом, процесс оформления пенсионного аннуитета стал значительно проще в Казахстане. Однако гражданам следует самостоятельно принять решение, оформлять ДПА или нет.

У него есть как преимущества перед пенсией из ЕНПФ, так и недостатки. Так, например, деньги из страховой организации будут выплачиваться пожизненно, а из пенсионного фонда – пока не закончатся накопления. При этом деньги в ЕНПФ находятся под защитой государства от инфляции, а переведенные "страховщику" – нет.

Напомним, чтобы оформить пенсионный аннуитет, на пенсионных счетах казахстанцев должна находиться определенная сумма, и ее размер зависит от возраста вкладчика. Например, у мужчин в 55 лет на счете должно быть минимум 8 млн тенге, а у женщин в 53 года – 10,5 млн тенге. Поэтому данный страховой продукт может быть недоступным для некоторых граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2048958-oformit-pensiyu-ranshe-vremeni-stalo-prosche-v-kazahstane/

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