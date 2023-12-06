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Пособия, платежи в бюджет и минимальная зарплата увеличатся с 2024 года в Казахстане

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Кубики с надписью KZT лежат на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане на 7% вырастут МРП и прожиточный минимум. Так же увеличатся привязанные к ним пособия и платежи в бюджет. Рост МЗП составит более чем 20%. Об их изменениях узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане был утвержден закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". В нем в том числе прописаны новые размеры расчетных показателей, которые начнут действовать с 1 января 2024 года.

На сколько увеличится МРП

Самый востребованный из них – месячный расчетный показатель (МРП). Его размер увеличится на 7% с 3 450 до 3 692 тенге. Соответственно вырастут и исчисляемые в МРП выплаты, например, специальное государственное пособие, материальная помощь семьям с детьми или на погребение родственника.

Напомним, что в месячных расчетных показателях также считаются платежи в бюджет: штрафы, государственные пошлины, некоторые налоги и даже проезд по платным дорогам. То есть они также увеличатся на 7% со следующего года.

Сколько составит прожиточный минимум

На столько же вырастет прожиточный минимум для исчисления размеров базовых социальных выплат – с 40 567 до 43 407 тенге. Так же увеличатся пособия, которые привязаны к этому расчетному показателю, например, по инвалидности и потере кормильца.

Расчетные показатели будут установлены с 1 января 2024 года
Расчетные показатели. Инфографика: NUR.KZ

Также напомним, что от него напрямую зависит и базовая пенсионная выплата. Но с учетом того, что поэтапно повышается и ее доля от прожиточного минимума, в 2024 году базовая пенсия вырастет чуть больше. Например, ее минимальный размер увеличится почти на 16% до 28 215 тенге.

При этом отметим, что для расчета адресной социальной помощи (АСП) используется региональный прожиточный минимум на душу населения, который не зависит от закона о бюджете. Но детям получателей АСП положены дополнительные выплаты в МРП. Они соответственно вырастут на 7%.

Как изменится минимальная зарплата

Минимальную заработную плату (МЗП) при разработке законопроекта между тем планировали оставить на уровне 2023 года – 70 тысяч тенге. Но президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить ее до 85 тысяч тенге.

Данный размер и был утвержден на 2024 год. В результате МЗП вырастет на 21,4%. Благодаря этому увеличатся доходы 1,8 миллиона наемных работников страны.

Вместе с данным расчетным показателем вырастет и максимальный объект исчисления социальных отчислений, то есть некоторым казахстанцам впоследствии могут быть назначены более высокие социальные выплаты.

При этом напомним, что уже назначенные соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца с 1 января 2024 года также должны увеличиться на 7%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2047454-posobiya-platezhi-v-byudzhet-i-minimalnaya-zarplata-uvelichatsya-s-2024-goda-v-kazahstane/

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