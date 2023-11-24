Размеры некоторых соцвыплат увеличат с нового года в Казахстане

Премьер-министр РК подписал постановление о повышении размеров некоторых социальных выплат из ГФСС на 7%. Решение вступит в силу с 1 января 2024 года. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

За официально трудоустроенных казахстанцев работодатели производят различные взносы и отчисления, в том числе и в Государственный фонд социального страхования (ГФСС).

Именно из этого фонда впоследствии граждане могут получать социальные выплаты, если такое право у них возникнет. Например, при утрате трудоспособности или потере семьей кормильца.

Размеры соцвыплат, назначенных по этим двум причинам, ранее в Минтруда предлагали увеличить. Теперь же это предложение было одобрено.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановление о повышении величины соцвыплат из ГФСС по случаям потери кормильца и утраты трудоспособности на 7% от размеров уже назначенных выплат.

Постановление было опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан и будет введено в действие с 1 января 2024 года.

По последним данным, средние размеры выплат из ГФСС по потере кормильца и утрате трудоспособности составлял 36 800 тенге и 35 671 тенге соответственно. Стоит отметить, что они являются дополнением к государственным пособиям, выплачиваемым гражданам по аналогичным причинам.