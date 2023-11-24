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30 лет независимости Казахстана

Размеры некоторых соцвыплат увеличат с нового года в Казахстане

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Оформление пособий в онлайн-формате.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Премьер-министр РК подписал постановление о повышении размеров некоторых социальных выплат из ГФСС на 7%. Решение вступит в силу с 1 января 2024 года. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

За официально трудоустроенных казахстанцев работодатели производят различные взносы и отчисления, в том числе и в Государственный фонд социального страхования (ГФСС).

Именно из этого фонда впоследствии граждане могут получать социальные выплаты, если такое право у них возникнет. Например, при утрате трудоспособности или потере семьей кормильца.

Размеры соцвыплат, назначенных по этим двум причинам, ранее в Минтруда предлагали увеличить. Теперь же это предложение было одобрено.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановление о повышении величины соцвыплат из ГФСС по случаям потери кормильца и утраты трудоспособности на 7% от размеров уже назначенных выплат.

Постановление было опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан и будет введено в действие с 1 января 2024 года.

По последним данным, средние размеры выплат из ГФСС по потере кормильца и утрате трудоспособности составлял 36 800 тенге и 35 671 тенге соответственно. Стоит отметить, что они являются дополнением к государственным пособиям, выплачиваемым гражданам по аналогичным причинам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2047506-razmery-nekotoryh-sotsvyplat-uvelichat-s-novogo-goda-v-kazahstane/

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