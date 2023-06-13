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Вырастут ли пособия для семей с детьми в Казахстане

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Ребенок кладет монету в копилку
Копилка и ребенок. Иллюстративное фото: LeManna/Getty Images

С 1 июля в Казахстане вступит в силу Социальный кодекс. В нем прописаны новые размеры некоторых пособий. Увеличатся ли выплаты для семей с детьми, узнали журналисты NUR.KZ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству на 14,5% увеличить пособия для лиц с особыми потребностями, осуществляющими уход за ними, а также граждан, потерявших кормильца в семье.

Новые размеры выплат были прописаны в Социальном кодексе РК, который 1 июля 2023 года вступит в силу. Как и было поручено, в рамках него увеличили пособия лицам с инвалидностью, потерявшим кормильца семьям, а также некоторые специальные государственные пособия.

К слову, с введением нового кодекса утратят силу 10 законов, регулирующих социальные права казахстанцев. Их нормы были объединены в один документ практически в неизменном виде. Разве что в нем были указаны более высокие размеры некоторых пособий.

Среди утративших силу будет и закон "О государственных пособиях семьям, имеющим детей". Но выплаты, которые регулируются им, в основном остались того же размера. Исключения составили лишь пособия для двух категорий получателей.

Какие пособия для семей с детьми вырастут

Как мы уже отметили, у правительства была задача повысить выплаты для лиц с инвалидностью и ухаживающим за ним. Подобные пособия в вышеуказанном законе прописаны только для лиц, воспитывающих детей с инвалидностью.

На данный момент оно составляет 1,4 прожиточного минимума (ПМ), или 56 794 тенге в 2023 году. А согласно 184 статье Социального кодекса РК, с 1 июля данное пособие будет равно 1,61 ПМ, или 65 313 тенге.

Люди держат ладони вокруг значка, обозначающего инвалидность
Защита лиц с инвалидностью. Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images

Также напомним, что в новом законе будут дифференцированы выплаты награжденным многодетным матерям. Согласно действующему закону, все они получают по 6,4 месячного расчетного показателя (МРП), или 22 080 тенге в 2023 году.

Со следующего месяца пособие такого размера будут получать только многодетные матери, награжденные подвеской "Күміс алқа", то есть родившие и воспитавшие шесть детей.

А женщинам, родившим семь и более детей, то есть награжденным подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степени, а также получившим ранее звание "Мать-героиня", оно будет увеличено до 7,4 МРП, или 25 530 тенге.

Какие пособия не вырастут

При этом не планируется увеличения размера пособия в связи с рождением ребенка. На первых трех детей казахстанские мамы также будут получать по 38 МРП (131 100 тенге), а на четвертого и последующих – по 63 МРП (217 350 тенге).

Пособие по уходу за первым ребенком также составит 5,76 МРП (19 872 тенге) в месяц, за вторым – 6,81 МРП (23 495 тенге), за третьим – 7,85 МРП (27 083 тенге), а за четвертым и последующих – 8,9 МРП (30 705 тенге).

Напомним, что с этого года данное пособие, как и аналогичную соцвыплату, казахстанские родители получают пока ребенку не исполнится полтора года.

И пособие многодетной семье по-прежнему будет равно 16,03 МРП (55 304 тенге) – на семью с четырьмя детьми, 20,04 МРП (69 138 тенге) – с пятью, 24,05 МРП (82 973 тенге) – с шестью, 28,06 МРП (96 807 тенге) – с семью, а с восемью и более – выплата составляет по 4 МРП (13 800 тенге) на каждого ребенка.

Напомним, что с 1 июля также должны увеличиться некоторые социальные выплаты. Но декретных это опять же не коснется – на 14,5% вырастут назначенные до этой даты соцвыплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2024404-vyrastut-li-posobiya-dlya-semey-s-detmi-v-kazahstane/

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