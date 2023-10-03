С сегодняшнего дня проезд по платным дорогам подорожал в Казахстане. К тому же теперь ставки установлены в МРП. То есть они будут расти каждый год. С новыми цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действует 11 дорог, за проезд по которым взимается плата с владельцев легковых автомобилей.

Первый платный дорожный участок "Астана-Щучинск", по данным Национальной компании "ҚазАвтоЖол" появился в 2013 году. Почти 5 лет назад на платной основе заработали трассы "Астана – Темиртау", "Алматы – Қонаев" и "Алматы – Хоргос".

И уже почти два года платить нужно при проезде еще по семи участкам дорог: "Қонаев – Талдыкорган","Астана – Павлодар", "Тараз – Кайнар", "Шымкент – Кызылорда", "Шымкент – Тараз", "Шымкент – граница с Узбекистаном" и "Щучинск-Кокшетау".

Отметим, что при въезде на первые четыре платные дороги стоят шлагбаумы, где можно оплатить проезд наличными деньгами. Но в таком случае владельцам легковых автомобилей раньше приходилось отдавать в два раза больше денег.

Теперь же тарифы уравняли и привязали к месячному расчетному показателю (МРП). Соответствующий приказ министра транспорта РК с сегодняшнего дня вступил в силу.

На сколько велики изменения

Так, например, предоплаченный проезд по трассе "Алматы – Қонаев" для легковых автомобилей в течение нескольких лет стоил 100 тенге, при внесении платы наличными или постоплате ставка составляла 200 тенге. А теперь единый тариф равен 0,0348 МРП, или 120,06 тенге в 2023 году.

А вот проезд по платному участку от Астаны до Павлодара, который фиксируется с помощью камер на контрольных арках, не оборудованных шлагбаумами, ранее стоил 380 тенге независимо от способа оплаты. Теперь тариф для легковых автомобилей составляет 0,1322 МРП или 456,09 тенге в 2023 году.

Аналогично выросли ставки за проезд по остальным платным участкам дорог. Отметим, что еще больше они увеличатся уже в январе 2024 года вместе с ростом месячного расчетного показателя.

Ставки платы за проезд по платным дорогам в Казахстане. Инфографика: NUR.KZ

Когда за платную дорогу нужно заплатить меньше или больше

Между тем каждая платная дорога состоит из зон. Если проехать только одну зону, то заплатить нужно только за нее. Например, на самой протяженной дороге "Шымкент - Кызылорда" 10 зон стоимостью от 0,007 МРП (24,15 тенге) до 0,0348 МРП (120,06 тенге) для легковых автомобилей.

В сумме их цена составляет 0,1530 МРП, или 527,85 тенге. То есть столько стоит проезд по всему участку от Шымкента до Кызылорды.

При этом отметим, что грузовые автомобили и автобусы платят за проезд по платным участкам дороги в несколько раз больше. Соответственно поднялись ставки и в МРП.

А для автомобилей, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платному участку, при этом предусмотрена абонентская плата. Для легковых машин его стоимость составляет 1 МРП или 3 450 тенге в текущем году.

Также напомним, что за неоплату проезда по платным дорогам в течение семи дней грозит штраф в размере 5 МРП или 17 250 тенге в 2023 году для физических лиц.