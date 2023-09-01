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30 лет независимости Казахстана

Токаев поручил поднять МЗП до 85 тыс. тенге

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Деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня в послании народу Казахстана заявил о повышении размера минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Как мы обещали, правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы. В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге. Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза", – заявил Токаев.

Как сказал президент, данная мера позитивно отразится на благосостоянии около 1 миллиона 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетников.

"В целом, для всестороннего развития рынка труда правительству необходимо в кратчайшие сроки утвердить комплексный план, рассчитанный до 2030 года.

Помимо четкого определения принципов и приоритетов новой экономической политики, критически важно качественное и полноценное исполнение намеченных реформ. И этот процесс напрямую зависит от компетенций, ответственности и политической воли государственных служащих", – добавил глава государства.

Напомним, депутаты предложили поднять минимальную зарплату для библиотекарей в Казахстане – их минимальная зарплата составляет 85 тысяч, а максимальная – 125 тысяч тенге.

Позже глава Минфина Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос о том, можно ли все-таки прожить на 85 тыс. тенге в месяц.

"Это тяжело (прожить – прим. ред.). Я не могу комментировать. Я еще раз говорю: если будет такая возможность, мы готовы поддержать повышение расходов. Но это вопрос не столько зарплат, мы сейчас должны бороться с уровнем инфляции", – добавил Жамаубаев.

Также после слов вице-министра труда и социальной защиты Олжаса Ордабаева, который заявил, что существовать на доход в 85 тысяч тенге можно, казахстанцы запустили петицию с требованием снизить зарплаты чиновникам до этой суммы.

Между тем на вопрос, можно ли прожить на 85 тыс. тенге в месяц, ответила вице-министр труда и соцзащиты населения Назгуль Сагиндыкова.

"Я думаю, что 85 тысяч тенге – этого недостаточно для качественной жизнедеятельности человека. Поэтому правительством постоянно по поручению главы государства ведется работа над повышением доходов населения, в первую очередь уделяется внимание повышению заработной платы работников бюджетной сферы: медики, учителя", – сказала она.

Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что:

  • минимальный размер заработной платы (МЗП) равен 70 тыс. тенге;
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341 тенге;
  • минимальный размер пенсии – 53 076 тенге.

В июле столичный блогер Глеб Пономарев решил попробовать прожить месяц на минимальную зарплату в Казахстане – 70 тысяч тенге. Что из этого вышло, мы подробно описали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034853-tokaev-poruchil-podnyat-mzp-do-85-tys-tenge/

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