Токаев подписал закон о республиканском бюджете на ближайшие годы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, один из которых – о республиканском бюджете на 2024-2026 годы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы". Также глава государства подписал закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Тексты законов публикуются в печати.

Также сегодня Токаев подписал указ "О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны".

Напомним, в начале ноября министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что республиканский бюджет на 2024-2026 годы был разработан на основе прогноза социально-экономического развития страны до 2028 года.

"Доходы на 2024 год оцениваются на уровне 20,4 трлн тенге. Без учета трансфертов поступления запланированы в размере 16,1 трлн тенге, или 80% от общей суммы доходов. В следующем году планируется привлечь трансферт из Национального фонда на сумму 3,6 трлн тенге, в том числе целевой трансферт – 1,6 трлн тенге. Эти средства будут направлены на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов. Это модернизация автомобильных дорог, тепло-, газо- и водоснабжения, инженерных сетей", – сказал министр.

В августе глава Минфина представил проект данного закона – в документе было указано, сколько средств хотят взять из Нацфонда в 2024 году.

По информации на сайте ИПС "Адилет", республиканским бюджетом является централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций центральных государственных органов, подведомственных им государственных учреждений, а также реализации общереспубликанских направлений государственной политики.

При этом, согласно статье 21 Бюджетного кодекса РК, Национальный фонд представляет собой активы государства в виде финансовых активов, сосредоточиваемых на счетах правительства страны в Нацбанке, полезных ископаемых, передаваемых в счет исполнения налоговых обязательств по уплате налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт по сырой нефти, газовому конденсату, роялти и доли РК по разделу продукции в натуральной форме или денег от их реализации, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных активов.