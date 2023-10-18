Чьим детям положены выплаты на продукты питания в Казахстане

Детям в возрасте от 1 до 6 лет, которые живут в семьях получателей адресной социальной помощи, положены выплаты на продукты питания. Сколько дошкольников их получили, узнали журналисты NUR.KZ.

Малообеспеченные семьи в Казахстане, чей среднедушевой доход не превышает 70% от регионального прожиточного минимума (ПМ), могут рассчитывать на получение адресной социальной помощи (АСП).

Стоит отметить, что у каждого региона свой ПМ. Самый высокий по итогам августа текущего года зафиксирован в Мангистауской области – 66 562 тенге, а самый низкий в Туркестанской области – 46 802 тенге. Средний же показатель в Казахстане составил 52 874 тенге.

Таким образом, если семья проживает в Мангистауской области, то, чтобы ее признали малообеспеченной и назначали АСП, среднедушевой доход на каждого члена не должен превышать 46 593 тенге.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 октября 2023 года адресная социальная помощь была назначена 565,7 тыс. человек из 107,8 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета было выделено 65,7 млрд тенге.

Стоит отметить, что детям из малообеспеченных семей также полагается дополнительная помощь. Изначально государство выделяло им продуктовые наборы, но в итоге от них было решено отказаться и заменить денежными выплатами.

Так, теперь детям из семей-получателей АСП в возрасте от 1 до 6 лет включительно осуществляются выплаты в размере 1,5 месячного расчетного показателя (МРП) на ребенка, то есть по 5 175 тенге в 2023 году. Такие выплаты, по данным Минтруда, за 9 месяцев текущего года получили 174,3 тыс. детей дошкольного возраста.

Важно понимать, что АСП не обеспечивает бедные семьи. Чтобы начать получать финансовую помощь, все трудоспособные члены семьи должны участвовать в программах занятости. Безусловную помощь могут получить лишь некоторые категории населения.