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30 лет независимости Казахстана

Скольких человек коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане

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Мужчина кладет в кошелек купюры тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане планируется повышение минимальной заработной платы (МЗП) до 85 тыс. тенге. Сколько граждан начнут зарабатывать больше, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Во время своего послания народу Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил в 2024 году увеличить размер минимальной заработной платы с 70 тыс. до 85 тыс. тенге.

В первую очередь данное повышение коснется граждан, которые работают на низкооплачиваемых позициях. При этом, как отмечают в Минтруда, некоторые работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать оклады работников с учетом межразрядной системы квалификаций.

Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе порядка 350 тыс. бюджетников.

Стоит отметить, что в Казахстане размер МЗП увеличивается ежегодно, начиная с 2022 года. С учетом очередного предстоящего повышения за три года он будет увеличен в два раза.

Напомним, в Казахстане также была разработана новая методика определения минимальной зарплаты. Сейчас она устанавливается ежегодно законом "О республиканском бюджете", однако в скором времени ее планируют определять исходя из медианной заработной платы и производительности труда.

Также отметим, что минимальная заработная плата – это минимальный трудовой стандарт для определения денежных выплат простому неквалифицированному работнику. При этом заработная плата работника формируется в зависимости от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2035454-skolkih-chelovek-kosnetsya-povyshenie-minimalnoy-zarplaty-v-kazahstane/

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