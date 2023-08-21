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Как могут измениться размеры МРП и ПМ в 2024 году в Казахстане

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Женщина считает деньги в разной валюте
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане в сторону повышения планируется пересмотреть некоторые расчетные показатели. Среди них МРП и прожиточный минимум. О том как они могут измениться в 2024 году, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане разработали проект закона "О Республиканском бюджете на 2024-2026 годы". В нем в том числе предлагается пересмотреть размеры некоторых расчетных показателей, применяемых в стране.

Законопроект уже опубликован на портале "Открытые НПА" и в данный момент находится на стадии публичного обсуждения.

МРП в 2024 году

В частности, в проекте закона с 1 января 2024 года предлагается увеличить месячный расчетный показатель (МРП) до 3 692 тенге. Вместе с увеличением МРП вырастут размеры пособий, социальных выплат, а также штрафов, налогов и других платежей, которые в нем исчисляются.

Напомним, в 2023 году месячный расчетный показатель равен 3 450 тенге.

Прожиточный минимум в 2024 году

Законопроектом предусматривается и увеличение прожиточного минимума (ПМ). Авторы предлагают в 2024 году установить его на уровне 43 407 тенге.

Этот показатель нужен для расчета базовых социальных выплат, в том числе базовой государственной пенсии и выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда.

Планируемые расчетные показатели на 2024 год
Планируемые расчетные показатели на 2024 год. Инфографика: NUR.KZ

Пенсия в 2024 году

При этом напомним, что минимальная базовая пенсия в 2024 году будет равна 65% от прожиточного минимума. Таким образом, авторы законопроекта планируют, что она вырастет до 28 215 тенге. В текущем году минимальная базовая пенсионная выплата равна 24 341 тенге.

Увеличится и минимальная пенсия – с 53 076 тенге до 57 853 тенге. Стоит отметить, что здесь имеется в виду минимальный размер пенсионной выплаты по возрасту для казахстанцев, имеющих полный рабочий стаж до 1998 года. Эту пенсию еще называют "солидарной".

Чтобы гражданин мог претендовать на минимальную сумму в 57 853 тенге, ему нужно иметь трудовой стаж не менее 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин). Если он окажется меньше, то и сумма выплат уменьшится пропорционально.

Стоит отметить, что документом предусматривается и повышение уже назначенных солидарных пенсионных выплат – на 9%.

Минимальная зарплата в 2024 году

Единственное, что авторы проекта решили в 2024 году не менять, оказалась минимальная заработная плата (МЗП). Ее пока планируют оставить на прежнем уровне – 70 тыс. тенге.

Таким образом, в первую очередь повышение затронет не работающих казахстанцев, а тех, кто вышел или только выйдет на пенсию, а также получателей пособий и социальных выплат. Повышение коснется и штрафов - они, благодаря повышенному размеру МРП, станут больше.

Важно понимать, что данный документ находится только на стадии публичного обсуждения. Другими словами, размер расчетных показателей еще не утвержден, а потому конечные суммы могут в итоге измениться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2033228-kak-mogut-izmenitsya-razmery-mrp-i-prozhitochnogo-minimuma-v-2024-godu-v-kazahstane/

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