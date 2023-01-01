Стоит ли казахстанцам ждать увеличения социальных выплат в 2023 году

Планшет и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 2023 года в Казахстане выросла минимальная заработная плата (МЗП). Вместе с ней должен увеличиться предельный размер зарплаты, учитываемый при расчете социальных отчислений и впоследствии соцвыплат. Когда ждать увеличения последних, читайте в материале NUR.KZ.

Работодатели трудящихся казахстанцев производят за них социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). За счет этого наемные работники могут рассчитывать на социальные выплаты.

Согласно закону “Об обязательном социальном страховании”, они положены в следующих случаях:

утрата трудоспособности;

потеря кормильца;

потеря работы;

потеря дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет;

потеря дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей).

Для расчета размера последней в списке соцвыплаты учитывается среднемесячная зарплата за год перед месяцем, когда наступило право на нее, для остальных - за два года. При этом берется доход, учтенный в качестве объекта исчисления социальных отчислений.

Какая зарплата берется для расчета соцотчислений

Ежемесячный размер зарплаты, который учитывается при уплате социальных отчислений от одного плательщика, может быть равен не более семи минимальных заработных плат.

То есть, если сотрудник получает меньше 7 МЗП, то для определения размера социальных отчислений его зарплата учитывается полностью, а если больше, то в расчет берутся только 7 МЗП.

Напомним, что в 2021 году работодатели исчисляли социальные отчисления максимум от 297 500 тенге (7 х 42 500 тенге), а в 2022 году, в связи с повышением МЗП до 60 000 тенге, учитывалась максимальная зарплата в размере 420 000 тенге.

С 2023 года минимальная зарплата выросла до 70 000 тенге. Это значит, что с января работодатели будут рассчитывать социальное отчисление максимум с 490 000 тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: amixstudio/Getty Images

Как рассчитываются социальные выплаты

Размер зарплаты, на основе которой были рассчитаны и уплачены социальные отчисления, и берется в расчет при определении размера социальных выплат.

То есть, если право на получение социальной выплаты возникнет в январе 2023 года, то будет учитываться зарплата, ставшая объектом исчисления социальных отчислений в 2021 и 2022 годах

Зарплата, на основе которой будут уплачиваться социальные отчисления с 2023 года, будет учтена при возможном назначении социальных выплат в будущем.

Поэтому рост минимальной заработной платы сразу же не повлияет на размеры социальных выплат, даже если зарплаты их получателей превышают 7 МЗП. Тем более в связи с этим не вырастут уже назначенные соцвыплаты.

Какие социальные выплаты все-таки увеличились

При этом напомним, что при расчете выплат из ГФСС в связи с потерей работы максимальный размер учитываемой зарплаты теперь будет составлять не 40%, а 45%. Производятся они от одного до шести месяцев в зависимости от трудового стажа, за который производились социальные отчисления.

В связи с беременностью и родами женщины получают соцвыплату один раз, а соцвыплаты по уходу за ребенком с этого года будут производиться в течение полутора лет.

Выплаты по утрате трудоспособности производятся, пока она не восстановится. А по потере кормильца – пока, например, являющийся получателем ребенок не достигнет совершеннолетия.

То есть последние две соцвыплаты могут осуществляться долгие годы и их индексация просто необходима. Но она не зависит от зарплаты и изменения других расчетных показателей. Изначально утвержденный размер с этого года просто было решено увеличить на 8,5%.

Также могут быть увеличены и социальные выплаты по уходу за ребенком, если их размеры после роста месячного расчетного показателя оказались меньше аналогичных государственных пособий для неработающих мам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2001205-stoit-li-kazahstantsam-zhdat-uvelicheniya-sotsialnyh-vyplat-v-2023-godu/