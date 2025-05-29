Рост экономики, борьба с застройкой и развитие транспорта: как изменился Алматы за три года правления Досаева

За три года, когда Ерболат Досаев был на посту акима Алматы, выросла экономика города, улучшилась транспортная инфраструктура, стало меньше незаконных построек и больше туристов. Подробнее о заслугах экс-акима читайте на NUR.KZ.

В минувшую субботу Ерболат Досаев был освобожден от должности акима Алматы. Этот пост он занимал с 31 января 2022 года, то есть более трех лет.

Для мегаполиса этот период стал временем фундаментальных изменений. Благодаря им Алматы еще долго будет двигаться по траектории своего развития.

Модернизация инженерной инфраструктуры

Основным проектом, который реализовывался последние годы, стала модернизация инженерной инфраструктуры города. В частности, сетей водоснабжения и водоотведения.

В конце 2022 года на рабочем совещании по актуальным вопросам развития коммунального предприятия "Алматы Су" Ерболат Досаев отметил, что основные магистральные водоводы, коллекторы, станции водоподготовки и канализационные очистные сооружения в городе построены более 50 лет назад и сильно износились за это время.

По итогам встречи было решено начать их модернизацию. В результате за три года, как сообщают в акимате в Алматы, было модернизировано 538 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Это позволило подключить новые жилые массивы и повысить надежность услуг в уже застроенных районах.

За этот же период было построено 620 км новых водопроводных сетей. За счет этого охват централизованным водоснабжением был доведен до 99,6% и снизилась степень износа сетей с 56,4% до 52,86%, рассказывают акимате.

Новый водопровод. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Стало стабильнее и электроснабжение: в 2022 году было модернизировано 138 километров электросетей, в 2023 году построена новая подстанция "Алмагуль", которая обеспечивает 200 тыс. потребителей, в 2024 году проложено еще 223 километров линий, а также начата электрификация новых микрорайонов. Уровень износа сетей за это время снижен до 64,5%.

В конце прошлого года также был разработан новый "План развития электрических сетей города Алматы до 2030 года", который определяет программу по модернизации и строительству объектов энергетической инфраструктуры, рассчитанную на период до 2030 года, но с перспективой развития до 2040 года.

Во время работы экс-акима продолжалось и обновление дорожного полотна. Так, ежегодно в Алматы строилось по 25 километров новых дорог, то есть всего было построено 75 километров новых дорог и 650 километров дорог охвачены средним ремонтом.

Таким образом, доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии доведена до 92%, передает акимат. В своем докладе об итогах 2024 года Досаев отметил, что в 2025 году будет построено еще 30 километров дорожного полотна, а на 300 километрах запланирован средний ремонт.

Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД). Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Развитие общественного транспорта

В акимате Алматы также сообщают, что за три года, когда акимом Алматы был Ерболат Досаев, вместе с хорошими дорогами увеличилась и доля экологичного общественного транспорта – до 70%, а средний срок подвижного состава – до 2,5 лет.

Для повышения качества общественных перевозок в прошлом году по поручению акима города было закуплено 600 газовых и 100 электробусов, что позволило снизить средний срок эксплуатации общественного транспорта с 6 до 2,5 года. Для дальнейшего обновления парка уже объявлены конкурсы на приобретение еще 600 газовых автобусов и 200 электробусов с поставкой до конца 2025 года.

Также в 2024 году завершено обновление троллейбусного парка на 100% – это 212 троллейбусов.

Для решения актуальных проблем транспортной инфраструктуры города также был разработан и утвержден мастер-план Транспортного каркаса Алматы с перспективой до 2030 года. Основная задача документа – создать более устойчивую, эффективную и ориентированную на потребности жителей транспортную среду.

Одним из приоритетных целевых ориентиров является увеличение доли поездок на общественном транспорте до 64%. В рамках реализации плана в текущем году начато строительство двух BRT-коридоров – по проспекту Райымбек батыра и по улице Желтоксан.

BRT-коридор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Строительство школ и медицинских учреждений

В Алматы также продолжается реализация Национального проекта "Комфортная школа". Этой весной сообщалось, что в рамках него по городу запланировано строительство 21 школы на 35,6 тыс. ученических мест. Также будет построено 6 пристроек к школам на 1 305 мест.

Между тем за последние три года и 4 месяца в Алматы было построено 18 школ, согласно данным БНС. Из них больше всего в 2022 году – сразу 7 объектов образования.

В последующие два года – 3 и 4 школы соответственно, а с января по апрель 2025 году уже было введено в эксплуатацию 4 общеобразовательные школы. Таким образом, как сообщил экс-аким, их количество выросло с 416 до 434.

В целом, с 2022 года по поручению Ерболата Досаева в Алматы модернизировано и построено свыше 50 объектов образования, включая 7 детских садов, 47 школ и 4 дома школьников, передает акимат.

В целом дефицит ученических мест после реализации данных проектов сократится до управляемого уровня – около 5 тыс. мест. Школы города постепенно переходят на односменный формат обучения.

По инициативе Ерболата Досаева успешно реализован проект "Школьный автобус", благодаря которому более 16 тыс. школьников получили возможность комфортно добираться до учебных заведений из отдаленных районов города.

Школьный автобус. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

За три года в городе также построили 3 амбулаторно-клинические организации. Это обеспечило 500 новых посещений в одну смену.

В целом за прошедшие три с лишним года было построено и модернизировано 12 объектов здравоохранения, что позволило довести уровень оснащенности сферы здравоохранения Алматы до 96,4%, рассказал Ерболат Досаев.

В акимате также сообщили, что в прошлом году совместно с Министерством здравоохранения утвержден поэтапный план строительства и модернизации медицинских объектов до 2030 года, который предусматривает возведение 32 новых объектов здравоохранения и обновление 14 существующих.

Между тем финансирование модернизации инфраструктуры здравоохранения в Алматы в 2025 году увеличено в 2,6 раза до 69,4 млрд тенге.

Борьба с незаконным и точечным строительством

В целом тема строительства остро стоит в Алматы. И период нахождения на посту акима Ерболата Досаева не стал исключением. В частности он боролся с застройкой горной местности города.

"Вы не представляете, сколько отказано в согласовании проектов за последние несколько лет. У меня уже столько недругов в городе, за то, что я не даю строить в предгорной местности", - отметил Ерболат Досаев во время встречи с жителями Бостандыкского района, отвечая на вопрос о запрете строительства в микрорайоне Ерменсай, расположенного непосредственно у гор.

Вид на Алматы с гор. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Еще одной проблемой Алматы является точечная застройка, когда новые здания строят на небольших свободных участках внутри уже сложившейся городской застройки. Как рассказал Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района, это проблема не только центра, но и окраин.

"Я в курсе каждой точечной застройки в Ауэзовском районе, держу на личном контроле: мы либо в судах находимся, либо пробуем уговорить владельцев изменить свои проекты, либо выкупить и сделать какую-то зеленую зону. Как любой мегаполис, сталкиваемся с такими проблемами", – ответил он.

Вместе с тем с 2022 по май 2025 года в Алматы снесено 90 объектов, построенных без разрешений, сообщают в акимате. Только в 2025 году демонтировано 20 незаконных сооружений. Особое внимание уделяется горной зоне: по 38 объектам уже вынесены судебные решения, 13 из них снесены, на 3 стройки остановлены.

Роль алматинцев в улучшении города

При этом экс-акимом, наоборот, приветствовалось строительство новых объектов в городе в рамках программы "Бюджет народного участия" (БНУ). Напомним, что в рамках нее алматинцы могут предложить проекты по благоустройству своего района, и сами же горожане за них голосуют. Проекты, набравшие больше всего голосов, строятся за счет городского бюджета.

Программа реализуется с 2019 года, но с приходом на пост акима Ерболата Досаева ее финансирование увеличилось в 2,6 раза, а количество поданных проектов возросло в 5,7 раза. Об этом говорилось на брифинге в СЦК в Алматы в конце прошлого года.

"Мы определили ежегодный лимит на реализацию проектов в рамках БНУ на уровне 17 млрд тенге. Также впервые для содержания ранее реализованных проектов БНУ выделяется до 200 млн тенге на каждый район", – сказал тогда экс-аким.

В результате в 2024 году районные акиматы реализовали 364 проекта. На текущий год также запланирована реализация более 300 проектов.

Проект по программе "Бюджет народного участия".Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Возвращение Алматы звания "города-сада"

Напомним, что в 2022 году также была утверждена дорожная карта "Зеленый Алматы". Согласно ей в городе планируется высадить 2,5 млн зеленых насаждений к 2030 году. Ежегодно будут сажать по 320 тысяч деревьев и кустарников.

Как сообщают в акимате города, за три года высажено более 1,2 млн деревьев. Впервые акцент сделан не только на количество, но и на качество ухода за саженцами.

По инициативе акима города Ерболата Досаева ужесточены правила содержания и защиты зеленых насаждений. Теперь есть нормы полива, требования к качеству посадочного материала, дистанции от дорог и объектов.

Для застройщиков теперь тоже действуют строгие требования по сохранению деревьев. Для нарушителей предусмотрены штрафы.

"За 2023-2024 годы установлено 500 км сетей автополива и капельного орошения, в 2025 году будет установлено еще 290 км таких сетей на сумму 4,1 млрд тенге. Это позволит охватить более 1 млн деревьев системой автополива", – рассказывал Ерболат Досаев в конце прошлого года.

Все эти меры направлены на улучшение экологии и благоустройства города.

Система полива. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Рост экономики и доходов бюджета Алматы

Параллельно с улучшением инфраструктуры и активным строительством в Алматы значительными темпами растет экономика. К примеру, по данным Бюро национальной статистики (БНС), внутренний региональный продукт (ВРП) по итогам 2021 года здесь составил 15 трлн тенге.

В 2022 году объем общей розничной стоимости всех произведенных в мегаполисе товаров и услуг был равен 19,2 трлн тенге, в 2023 – 25,2 трлн, а в по итогам 2024 года – уже 29,2 трлн тенге. То есть за три года ВРП мегаполиса увеличился в два раза.

Соответственно увеличился и ВРП на душу населения – с 7,5 млн тенге (17,6 тыс. долларов США) в 2021 году до 12,9 млн тенге (27,6 тыс. долларов США) в 2024 году. Напомним, что по этим показателям Алматы обгоняет даже некоторые страны.

Город также сохраняет статус инвестиционного центра. За три года года в экономику города привлечено порядка 5,2 трлн тенге инвестиций в основной капитал, с ростом на 52,4% к 2021 году. По итогам четырех месяцев этого года привлечено еще 541,3 млрд тенге. По объему инвестиций мегаполис занял первое место по стране, передает акимат Алматы.

Доходы бюджета мегаполиса за три годы также выросли более чем в два раза. Так, в 2021 году, согласно данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, фактические поступления по налогам и платежам в местный бюджет мегаполиса составили 826,5 млрд тенге.

По итогам 2024 года доходы бюджета Алматы, как также передает акимат, составили уже 1,88 трлн тенге.

В 2025 году впервые городской бюджет Алматы превысил отметку в 2,4 трлн тенге. Это в 2,3 раза выше по сравнению с началом 2022 года (1 трлн тенге). Бюджет развития увеличен до 622 млрд тенге, что больше в 2,9 раза, чем в 2022 году (213 млрд тенге), рассказывают в акимате.

В текущем году сохраняется динамичное развитие экономики города Алматы. По итогам января-апреля 2025 года краткосрочный экономический индикатор Алматы ускорился до 9,1%. Основными драйверами роста экономики стали транспорт (+23,9%), строительство (+21,3%) и обрабатывающая промышленность (+17,6%).

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Роль малого и среднего бизнеса в экономике города

В объем внутреннего регионального продукта Алматы большой вклад между тем вносит малое и среднее предпринимательство (МСП) мегаполиса. Согласно, данным БНС на 1 января 2025 года, численность занятых в МСП алматинцев составила 972 тыс. человек.

За три года их количество увеличилось более чем на 50% и достигло 85,6% от общей численности экономически активного населения мегаполиса.

Валовая добавленная стоимость (показатель, который входит в расчет ВРП) малого и среднего бизнеса в регионе составила 17,6 трлн тенге. Таким образом, доля МСП в ВРП Алматы выросла с 47,5% до 60,3%.

"МСБ – фундамент экономики города", – отмечал Ерболат Досаев на брифинге, посвященном восстановлению алматинского бизнеса после январских событий в январе 2022 года.

Увеличение заработных плат алматинцев

Вместе с экономикой страны растут и заработные платы алматинцев. За три года, в четвертом квартале 2024 года к аналогичному периоду 2021 года, согласно информационно-аналитической системе "Талдау", она увеличилась на 64% – с 329 103 тенге до 539 125 тенге.

В частности, в области образования зарплаты в Алматы выросли на 45%, с 265 358 до 386 044 тенге в среднем: в дошкольном образовании – на 67%, в основном и общем среднем – на 41%, в техническом и профессиональном образовании – на 58%, в высшем – на 52%.

А в здравоохранении средняя зарплата увеличилась на 37%, с 274 329 до 376 554 тенге. В том числе в деятельности больничных организаций – на 32%, в общей врачебной практики – на 42%, в специальной врачебной практике – на 59%, а в стоматологии – на 56%.

При этом сильнее всего увеличилась средняя зарплата в сфере информации и связи – в полтора раза. В конце 2021 года она здесь составляла 360 470 тенге, а в конце 2024 – 901 746 тенге.

Популярность Алматы среди иностранных туристов

Между тем наряду со статусом делового центра Алматы имеет большую популярность у туристов. Например, как рассказали в акимате мегаполиса, с 2021 года туристический поток в Алматы вырос на 91,8%.

Туристы. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

При этом количество внутренних туристов увеличилось – на 56,3%, а иностранных – в 4,2 раза, что является рекордом. Таким образом, город получил широкое международное признание: Алматы включен в престижный список "52 места к посещению" от The New York Times, а также в ТОП-24 направлений по версии Wanderlust.

В целях развития туристической инфраструктуры с 2022 года в Алматы ведется активное строительство 43 гостиниц на 5 972 номеров, а также реализуются 26 проектов по созданию туристических объектов, 7 из которых завершатся в 2025 году.

Индекс удовлетворенности гостей достиг 67,5%, что отражает рост качества туристического сервиса. А налоговые поступления от отрасли выросли втрое, сообщают в акимате.

В 2025 году город стремится привлечь до 2,5 млн туристов.

Таким образом, за три с лишним года, когда Ерболат Досаев был на посту акима города Алматы, мегаполис активно развивался. Инициированные экс-акимом проекты будут приносить плоды еще долгое время.