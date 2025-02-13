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"Слово не дам": Досаев ответил, как планирует бороться за качество воздуха в Алматы

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Смог в Алматы
Смог в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района города ответил на вопрос, какие меры планируется предпринять для улучшения качества воздуха, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист во время встречи с населением спросила акима о том, каковы планы акимата на 2025 год по этому вопросу.

"Можете ли вы дать слово, что к осени алматинцы почувствуют улучшение качества воздуха?" - спросили акима.

"Слово не дам, буду работать как положено. Проблемы в Алматы накопились за долгие годы: неправильная застройка, избыточное развитие жилищного строительства, избыточное количество частного транспорта, неразвитость транспортной инфраструктуры - все эти проблемы стоят.

В программе развития города мы это все расписали. В 2025 году первая задача, которая у нас будет, - завершить первый этап модернизации ТЭЦ-2, а уже в следующем году - окончательно завершить, что позволит снизить выбросы на 90%. Это будет иметь большой эффект", - заявил аким.

Он добавил, что второй задачей является развитие транспортной инфраструктуры.

"Я думаю, до конца года закончим BRT по Райымбека, по Желтоксан; мы закупаем электроавтобусы, - предполагаем, что к концу 2026 года у нас транспорт будет экологически чистый. В 2026-2027 годах ожидается завершение пробивки дорог до БАКАД, чтобы снять нагрузку с северных районов. В этом случае буду говорить об улучшении качества города.

Я и мои дети, как и вы, дышим одним воздухом, и улучшение экологической ситуации является приоритетом. Мы хотим получить зеленый Алматы и будем двигаться по программе.

Кроме этого, важны зеленые насаждения - в прошлом году мы обеспечили наши районы автополивом и новыми саженцами", - сообщил аким.

Досаев отметил, что в конце года можно будет обсудить, что изменилось в городе.

"Я не менее переживаю, а может, и больше всех переживаю как аким города. Когда мне УОЗ говорит, как выросла заболеваемость аллергией из-за качества воздуха, меня это сильно беспокоит", - заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, как планируется улучшать экологическую ситуацию в городе. Так, на ТЭЦ-2 установили инновационную систему, которая поможет контролировать выбросы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220417-slovo-ne-dam-dosaev-otvetil-kak-planiruet-borotsya-za-kachestvo-vozduha-v-almaty/